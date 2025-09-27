María del Carmen, la madre de Pablo Grillo, le reclamó a la jueza María Servini, quien tiene a su cargo el juicio que investiga la agresión casi mortal al fotógrafo, que hiciera Justicia. A través de una carta, la mujer detalló cómo le cambió la vida a su hijo y a su familia aquel episodio violento del 12 de marzo, cuando el gendarme Héctor Guerrero le disparó una bala de gas lacrimógeno en la cabeza durante una represión a una marcha de jubilados. "Él sólo tenía una cámara de fotos", señaló la madre del joven.
Un pedido urgente de justicia
La mamá de Pablo Grillo le escribió una carta a la jueza Servini: "Él sólo tenía una cámara de fotos"
La madre señaló como responsables al gendarme Héctor Guerrero y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
