La carrera de un especialista en arte está en peligro por el hallazgo de un cuadro perdido, "Sol de otoño", de Egon Schiele, cuyo paradero se desconocía desde 1939 y el cual acaba de ser encontrado en la casa de un joven obrero de Mulhouse. (Cines del Centro
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.