Un adolescente de 15 años se encuentra internado en grave estado luego ser atacado a golpes por un compañero de 16 en un colegio del partido bonaerense de Avellaneda. El presunto agresor fue detenido por tentativa de homicidio.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°27, emplazada en las calles Roca y Chacabuco, donde ambos implicados protagonizaron un enfrentamiento a trompadas.

El adolescente de 15 años fue derivado de emergencia al Hospital Fiorito en el que el personal de salud realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró estabilizarlo. El damnificado permanece en estado delicado, con respirador artificial.

El supuesto atacante fue trasladado la Comisaría 1° para concretar su aprehensión por homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía de Menores N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora intervino en la investigación y ordenó la preservación de la escena para los análisis de rigor.