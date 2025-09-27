Rosario será sede del Segundo Simposio Internacional de Ecografía Obstétrica y Medicina Materno Fetal. El evento reunirá a referentes y profesionales destacados de la medicina fetal de la Argentina y distintos países del mundo. El programa contempla una serie de conferencias y ponencias a cargo de especialistas con trayectoria en la materia. “Se van a abordar los avances en ecografía obstétrica, en genética y cirugía fetal, con la incorporación de algunos elementos de inteligencia artificial en el ámbito de la medicina”, explicó el doctor Miguel Ariel, especialista en diagnóstico por imágenes, en el campo de medicina fetal.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 2 y viernes 3 de octubre, en el Círculo Médico de Rosario (Santa Fe 1798). La actividad es organizada por Medigen Educativa en conjunto con la Fundación Medigen, que preside Ariel. Durante las dos jornadas se dictarán conferencias sobre temáticas de relevancia como el tratamiento de patologías cardíacas fetales, la detección temprana y la innovación tecnológica aplicada a la medicina fetal.

“Desde Medigen Educativa y la Fundación Medigen volvemos a organizar este simposio en la ciudad, que se consolida como un espacio de encuentro y formación. Se van a abordar los avances en ecografía obstétrica, en genética y cirugía fetal, con la incorporación de algunos elementos de inteligencia artificial en el ámbito de la medicina”, describió Ariel, en diálogo con Rosario/12. “Va a ser uno de los eventos más importantes sobre el tema en el año”, agregó.

El especialista remarcó que para el evento arribarán a la ciudad profesionales destacados de renombre, que viajará desde Estados Unidos, Cuba, Chile y México, entre otros países del mundo: “Tenemos unos 25 conferencistas muy prestigiosos, de distintos puntos del país y del mundo. Esperamos la asistencia de unos 300 médicos especialistas en la materia, como obstetras, ecografistas, neonatólogos y genetistas”.