En el inicio de la décima fecha del Torneo Clausura, Platense igualó 2-2 sobre la hora este viernes en su estadio de Vicente López ante San Martín de San Juan.

Con un partido menos, un triunfo metía al Calamar en zona de play-offs. De su lado, el Santo sanjuanino no ganaba desde hacía tres fechas y también le urgía sumar de a tres en su denodada lucha mantener la categoría. Y acaso por eso salió un poco más enchufado y dispuesto a conseguir la victoria.

A los 2 minutos, un centro desde la derecha de Portillo encontró casi sin marca a Diego González, quien de cabeza decretó el primer grito de la noche (y el primero del mediocampista de 37 años en el equipo que conduce Leandro Romagnoli). Enseguida el "Pajaro" Schor también sacudió la red, aunque el empate no se concretó porque el delantero había definido en posición prohibida.

De todas formas, poco le duró la ventaja al conjunto cuyano, porque un mal despeje de Cáseres fue aprovechado desde el flanco derecho precisamente por Schor, quien envió un centro magnífico al área para la entrada a la carrera de Ronaldo Martínez, éste saltó bastante más que Diarte y con un cabezazo letal señaló la igualdad y su séptimo tanto desde el inicio del campeonato, lo que por ahora lo convierte en el máximo artillero.

El trámite prácticamente no daba respiro, porque a continuación el picante Schor fue desestabilizado dentro del área, en una jugada que el árbitro Zamora dejó seguir, pero bien pudo significar la pena máxima. Luego la cosa se picó, sobre todo entre el capitán "Nacho" Vázquez y el "Pulpo" González, que se tradujo en sendas amonestaciones.

Platense lucía bastante mejor en cancha y una buena jugada asociada entre Zapiola y Schor culminó con un remate rasante de Picco -quien volvía al primer equipo ya recuperado de su lesión- que salió pegadito a un poste. Enseguida, Baldassarra tuvo otra gran ocasión de frente al arco, pero se perfiló mal y definió peor.

De vuelta de los vestuarios, un contragolpe verdinegro fue desperdiciado por Menéndez, quien intentó pasarla a un compañero, pero se interpuso el pie providencial de Saborido y el peligro se disolvió.

Entonces, tras un corner, el ingresado Tomás Fernández anotó de cabeza para la visita, el línea a priori lo anuló, el VAR le puso suspenso y el árbitro al final lo dio por válido.

Después, el arquero Borgogno le ahogó el grito a Zapiola, pero en tiempo adicional no pudo con el ingresado Maxi Rodríguez y así el Calamar rescató un punto agónico.



