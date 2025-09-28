El lunes antes de que abra el mercado, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, twitteo “EEUU está dispuesto a apoyar a la Argentina para estabilizar la economía con líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental” con el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE). El tweet permitió apaciguar las aguas financieras, luego de dos semanas de extrema tensión cambiaria
Las lágrimas de Caputo y la escupidera de Bessent
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.