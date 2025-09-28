En el sur, Inter venció 2-0 este sábado y merecidamente a Cagliari, en el marco de la quinta fecha de la Serie A de Italia.

Con un tanto de Lautaro Martínez y otro de Pio Espósito, el Neroazzurro alcanzó en Cerdeña el tercer lugar y ratifica sus aspiraciones de pelear nuevamente por el Scudetto en esta temporada.

Por otro lado, Juventus quedó escolta tras haber empatado 1-1 como local frente a Atalanta, que en Turín sorprendió a su anfitrión y se puso en ventaja con un gol del ghanés Kamaldeen Sulemaina en la parte inicial.

Sin embargo, en la segunda parte el colombiano Juan Cabal le dio la igualdad a la Vecchia Signora, que quedó en el segundo puesto por detrás del Napoli, por ahora único líder del certamen, que este domingo a las 15.45 visitará al Milan en el cotejo excluyente de la fecha.

En tanto, Como igualó 1-1 ante el Cremonese de Martín Payero y Franco Vázquez. El local (Máximo Perrone fue titular) ganaba en su reducto lombardo con un golazo de Nico Paz, pero en la segunda etapa Federico Baschirotto logró el empate.

La jornada seguirá este domingo con los partidos Sassuolo-Udinese (a las 7.30), Roma-Verona y Pisa-Fiorentina (a las 10) y Lecce-Bologna (13).

Posiciones en la Serie A de Italia







