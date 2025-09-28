Mirta Adela Herrera, de 55 años, fue hallada sin vida este sábado por la tarde en Joaquín V. González. Estaba desaparecida desde el pasado miércoles 24 de de septiembre. No la encontró la policía, sino por personas que pasaban por una zona de monte, en inmediaciones del domicilio de la mujer, en el barrio El Alto.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el cuerpo fue encontrado por "ocasionales transeúntes (...) durante la tarde de este sábado, en una zona de monte, en inmediaciones de su domicilio". Fueron estas personas quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Ante el hallazgo del cuerpo, la fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, dispuso el trabajo de personal policial de la jurisdicción, de Criminalística de la Policía y de la División Bomberos en el lugar y que se realice la autopsia, para determinar de manera fehaciente la causa y data del fallecimiento.

La denuncia por la desaparición de Herrera había sido realizada por una de las hijas de la mujer, el miércoles por la mañana, apenas unas horas después de que se ausentara de su casa. La denunciante indicó que su madre se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. El Ministerio Público Fiscal informó que se activó entonces el protocolo de búsqueda de personas extraviadas para dar con su paradero.

Otra hija de Mirta, Yésica Alvarez, dijo que creían que su mamá habría salido de la casa entre las 4.30 y 5 de la madrugada. La joven reside en la ciudad de Salta pero viajó a Joaquín V. González cuando le avisaron de la desaparición.

Además, Yésica señaló que una vecina había asegurado que vio a Mirta caminando sola alrededor de las 7.30 hacia el final del barrio El Alto, en dirección a la ruta que lleva a Salta Forestal, donde hay zona de monte.

Yésica había expresado el viernes su preocupación por la falta de coordinación entre las áreas policiales y la ausencia de recursos tecnológicos, como drones u otras formas de búsqueda aérea. El trabajo con una perra especializada en búsqueda de rastros comenzó recién el viernes.