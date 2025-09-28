Este sábado murieron 36 personas por aplastamiento en el sur de India, en el estado de Tamil Nadu, en medio de una movilización política. Entre los fallecidos se contabilizaron niños y niñas. El contexto de la congregación era un evento de campaña de Vijay, un actor reconvertido en candidato a Primer Ministro de dicho estado indio ubicado en el distrito sureño de Karur por el partido Tamilaga Vettri Kazhagam que él mismo creó (TVK por sus siglas en indio, Partido de la Victoria de Tamil Nadu es su nombre es español).

En las imágenes que entregó la televisión de India se puede observar a varias personas desmayándose en medio de la multitud. Además de la confirmación de las 36 personas fallecidas Senthil Balaji, otro político del país asiático, aseguró que había al menos 50 personas heridas.

Según el Ministro de Salud, Ma Subramanian, fallecieron por lo menos 16 mujeres, 9 hombres y 6 menores de edad tras la movilización. El Primer Ministro actual de Tamil Nadu, MK Stalin, dijo que varias personas debieron ser hospitalizadas luego de sufrir los desmayos y agregó que necesitarán la asistencia de médicos de distritos cercanos para contener la demanda sanitaria.

El mismo MK Stalin adelantó que se le entregarán un millón de rupias (11.300 dólares) a los familiares de quienes perdieron la vida en la convocatoria y expresó que habrá una investigación al respecto para conocer más sobre el incidente. El mismo Vijay también salió a hablar, manifestó que su corazón estaba "roto", que tenía un "dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles". Finalmente envió sus "más profundas condolencias" a los familiares de las víctimas y les deseó una "pronta recuperación" a los internados.

El Primer Ministro de la India, Narestra Modi, también se dirigió a los ciudadanos de su país mediante una publicación en la red social X. Allí calificó a lo sucedido como "desafortunado" y reconoció estar "profundamente triste" luego de conocer la magnitud del desastre.