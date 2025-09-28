La Policía Bonaerense detuvo este sábado a un nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela, en el que fueron torturadas y asesinadas las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Según trascendió, se trata de Ariel Giménez, un argentino de 29 años, quien habría sido contratado por la banda narco para sepultar a las víctimas.

Giménez fue arrestado durante una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en la localidad de Florencio Varela y en Isidro Casanova, en la zona oeste.

Por el momento, se cree que Giménez no forma parte del grupo narco que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero sí cumplió un rol clave al cavar el pozo en la vivienda de Florencio Varela y sepultar a las víctimas.

Giménez se convirtió en el sexto arrestado del caso, tras las detenciones del pasado miércoles de Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), todos alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

El quinto detenido es Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana pero con documento argentino, quien fue aprehendido el viernes por la noche en la ciudad boliviana de Villazón, ubicada en el límite con La Quiaca, en la provincia de Jujuy, donde quedó detenido a la espera de su traslado.

Sotacuro era el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron torturadas y asesinadas.

En estas horas, las fuerzas policiales continúan con la búsqueda de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, el joven de nacionalidad peruana que lideraba la banda y que ordenó los asesinatos tras corroborar que una de las chicas le había robado droga.