Bancando y apostando, se renovó el TC2000 en el 2025 y sostuvo la competencia que llevó el nombre de la categoría entre las mejores del mundo. Los 200 Kilómetros de Buenos Aires caracterizaron una época dorada del Turismo Competición 2000 y una de las duplas más fuertes celebró en lo más alto: Matías Rossi y Santiago Urrutia. El binomio de la Toyota Corolla Cross GR comandó el 1-2 perfecto de la escuadra japonesa, gracias a que fueron Emiliano Stang y Antonino García los escoltas. El podio se completó con Franco Vivian y Rafael Morgenstern (Chevrolet Tracker) en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La garra charrúa de Urrutia se vio cuando el uruguayo ganó el sábado bajo la lluvia, en la primera sección, reservada para los invitados. Se adaptó a un cambio repentino de circuito; porque los técnicos analizaron datos que podrían afectar a los autos por baja presión de aceite en los curvones y la categoría cambió a la traza N°8 del autódromo (en lugar del N°9) pasando a una puesta a punto diferente. Ya con el cielo despejado, el sol calentó el domingo perfecto, donde Rossi festejó por 3ra vez en los 200 Km. Lo había hecho en 2006 compartiendo un Chevrolet Cruze con el suizo Alain Menu, cuando los mejores del mundo llegaban a Argentina, por pedido de las fábricas, para ganar esta carrera. También en 2015, con Toyota, junto a Gabriel Ponce de León.

Rossi consiguió el halago luego de diez años y por primera vez con un auto de tipo SUV: "Agradezco a Santi por su profesionalismo, no cometió ningún error e hizo una primera parte fantástica", señaló el piloto de 41 años, que busca su sexta corona. Por su lado, Urrutia llegó gracias a una pausa en el TCR World Tour, recorriendo el mundo con el equipo oficial Lynk & Co. Con 29 años recién cumplidos y mucho vínculo con el deporte motor argentino, se quitó una espina: "Ganar los 200 km era algo que hace mucho tiempo quería hacer", lanzó. Además, se emocionó al recordar su infancia en el karting argentino mientras miraba TC2000 por la TV: "Tengo una foto con Rossi, cuando yo era chiquito, en el callejero de Punta del Este... y ahora estamos compartiendo auto", recordó.

Emiliano Stang corrió con agresividad para superar autos antes de recargar combustible y cambiar de piloto. Marcó el camino para que Antonino García terminara su obra en el segundo lugar. La gran labor de Rafael Morgenstern, tras varios años sin correr, sirvió para aguantar con Franco Vivian al mando de la Tracker, tercero. Solo 7 autos completaron la carrera; pero el TC2000 sigue y va por una de las mejores pistas del país el 12 de octubre, en "El Zonda" de San Juan, bancando y apostando.