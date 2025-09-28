Un fin de semana marcado por la violencia armada volvió a teñir de sangre a Estados Unidos. El ataque más grave se produjo el domingo por la mañana en una iglesia mormona de Michigan, pero no fue el único: entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, también se registraron tiroteos masivos en un bar costero de Carolina del Norte, en un casino de Texas y en la turística Bourbon Street de Nueva Orleans. En conjunto, los hechos dejaron más de una decena de muertos y varias decenas de heridos, reavivando los reclamos por un mayor control de armas y seguridad en los espacios públicos.

Michigan: templo mormón bajo fuego. El episodio más impactante ocurrió en el municipio de Grand Blanc Township , en el condado de Genesee, Michigan. Según confirmaron las autoridades, al menos dos personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un hombre de 40 años irrumpió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante el servicio dominical.

El atacante, identificado como Thomas Jacob Sanford, embistió la entrada principal con su camioneta, ingresó al templo con un rifle de asalto y abrió fuego contra los feligreses. Minutos después provocó un incendio que consumió gran parte del edificio. La policía local llegó rápidamente y lo abatió en un intercambio de disparos.

“Creemos que actuó solo. No hay amenaza para el público en este momento”, dijo el jefe policial William Renye. El fuego fue “provocado deliberadamente” por el agresor, oriundo de la vecina ciudad de Burton. El motivo aún no fue esclarecido.

Los bomberos lograron apagar las llamas, pero el edificio quedó devastado y las autoridades no descartan hallar más víctimas entre los escombros. El FBI y la ATF desplegaron equipos de investigación, mientras la comunidad local habilitó centros de reunificación para familiares de los asistentes.

El hecho conmocionó a la Iglesia mormona en un momento especialmente sensible: el sábado por la noche había muerto en Salt Lake City el presidente de la institución, Russell M. Nelson, a los 101 años. Líderes de la iglesia pidieron “unidad y oración” y agradecieron la labor de los equipos de emergencia.

Carolina del Norte: disparos desde un bote. En la noche del sábado, otra tragedia golpeó a Southport , una ciudad portuaria a 30 millas de Wilmington, Carolina del Norte. Allí, un hombre abrió fuego desde un bote contra una multitud reunida en el bar American Fish Company , a orillas del mar.

El saldo fue de tres personas muertas y al menos ocho heridas. El atacante, identificado como Nigel Edge, de 40 años, fue detenido poco después cuando la Guardia Costera lo sorprendió sacando su bote en Oak Island. Está acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato, y la policía cree que el ataque fue “altamente premeditado”.

La comunidad local quedó paralizada. El bar, muy concurrido en temporada alta por turistas y pescadores, fue escenario de escenas de pánico cuando la balacera obligó a los presentes a tirarse al suelo o lanzarse al agua para protegerse. “Parecía una película de terror”, dijo uno de los testigos.

Texas: balacera en un casino. La violencia continuó en el sur de Texas. Alrededor de las 12:15 del domingo, un tirador abrió fuego en el casino Kickapoo Lucky Eagle , en Eagle Pass , cerca de la frontera con México.

Las autoridades informaron que dos personas murieron y cinco resultaron heridas. La policía busca al sospechoso, que logró escapar. “Más que nada, pedimos orar por las familias de las víctimas de este acto atroz”, dijo Ramsey English Cantú, funcionario local del condado.

El casino, propiedad de la tribu Kickapoo, es uno de los más grandes de Texas y recibe a miles de visitantes cada fin de semana. La balacera desató un caos en el interior del establecimiento: muchos clientes corrieron hacia las salidas de emergencia, mientras otros quedaron encerrados en las salas de juego hasta que la policía aseguró la zona.

Nueva Orleans: muerte en Bourbon Street. La madrugada del domingo también estuvo marcada por la violencia en Nueva Orleans , donde un tiroteo en la turística Bourbon Street dejó una mujer muerta y tres heridos .

El hecho ocurrió en medio del bullicio habitual de bares y música en vivo que caracteriza al barrio francés. Videos difundidos en redes sociales muestran a la gente corriendo despavorida mientras se escuchaban disparos. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales y la policía busca identificar al atacante, que logró escapar entre la multitud.

Balance sangriento

De acuerdo con la organización Gun Violence Archive, hasta el día 271 de 2025 ya se habían registrado más de 320 tiroteos masivos en el país, definidos como aquellos en los que cuatro o más personas resultan baleadas. El fin de semana del 28 de septiembre se inscribe como uno de los más violentos del año.

El expresidente Donald Trump calificó el ataque en Michigan como “un tiroteo horrendo” y, sin pruebas, lo describió como “otro ataque dirigido contra los cristianos”. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, habló de un “acto atroz” y prometió acompañamiento estatal a las víctimas.

El patrón de violencia encadena tragedias en distintos puntos del país y vuelve a poner en debate la facilidad para acceder a armas de asalto, así como la falta de medidas preventivas eficaces en espacios concurridos. Para muchos, la combinación de tiroteos en templos, bares, casinos y calles turísticas refuerza la sensación de que ningún lugar en Estados Unidos está a salvo de la epidemia de violencia armada.

Debate y reacciones

La sucesión de ataques disparó una ola de reacciones políticas y sociales. Organizaciones como Everytown for Gun Safety y Brady United insistieron en la necesidad de prohibir la venta de rifles de asalto y de establecer verificaciones de antecedentes más estrictas. “Mientras el Congreso siga bloqueado por el lobby armamentista, estos episodios seguirán siendo moneda corriente”, advirtieron.

Al mismo tiempo, en ciudades como Southport y Grand Blanc se organizaron vigilias con velas para recordar a las víctimas. Vecinos y familiares reclamaron respuestas concretas: “No puede ser que salir a rezar, a tomar algo con amigos o a jugar en un casino sea una sentencia de muerte en este país”, dijo una de las asistentes.

Las encuestas recientes muestran que una mayoría de estadounidenses apoya mayores restricciones al acceso a las armas, pero la polarización política frena cualquier avance legislativo. En el Congreso, la bancada republicana insiste en que el derecho constitucional a portar armas no puede recortarse, mientras los demócratas exigen medidas inmediatas para reducir las masacres.

El fin de semana sangriento deja así un doble saldo: el de las víctimas y el del estancamiento político en torno a un problema que se repite con dramática frecuencia.

























Al menos dos víctimas murieron y otras ocho resultaron heridas después de un tiroteo y un incendio en una iglesia mormona en Michigan, dijeron las autoridades.

Aunque el departamento de bomberos local apagó las llamas, las autoridades dicen que se pueden encontrar más víctimas en el sitio.

El jefe de policía del municipio de Grand Blanc, William Renye, dijo que un sospechoso de 40 años condujo un vehículo a través de la puerta principal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc el domingo por la mañana, salió y comenzó a disparar un rifle de asalto a cientos de asistentes a la iglesia. La policía local llegó y mató al sospechoso, dijo Renye a los periodistas el domingo por la tarde.

"NO hay amenaza para el público en este momento", dijo la policía en Facebook el domingo. Renye se hizo eco de la declaración y dijo que creen que era solo un sospechoso.

Renye también dijo que la policía sospechaba que el incendio fue "provocado deliberadamente" por el pistolero, que es de la cercana ciudad de Burton. Aún no se ha determinado el motivo del ataque.

Los investigadores no proporcionaron los nombres de las víctimas. Los funcionarios dijeron que habían establecido un par de sitios de reunificación locales.

Agentes federales del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también están respondiendo a la escena, según la procuradora general, Pam Bondi. Renye dijo que el FBI dedicará 100 agentes al área para ayudar a llevar a cabo la investigación.

Grand Blanc, una comunidad de aproximadamente 8,000 personas, se encuentra a las afueras de Flint y a unas 50 millas al norte de Detroit. El alguacil del condado de Genesee, Chris Swanson, dijo que el área había sido evacuada y que las autoridades locales y federales estaban allí. "Toda la iglesia está en llamas", dijo Swanson, y agregó que las autoridades darían a conocer más detalles más adelante.

El domingo, los mormones estaban de luto por la muerte del presidente más antiguo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell Nelson, la noche anterior. Nelson tenía 101 años cuando murió en su casa en Salt Lake City.

El tiroteo del Grand Blanc ocurrió durante un fin de semana particularmente violento en los Estados Unidos. Ha habido múltiples tiroteos masivos, casos en los que cuatro o más personas reciben disparos o mueren, reportados en los EE. UU. en lugares públicos hasta el domingo por la mañana.

Tres personas murieron y al menos otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche cuando alguien abrió fuego desde un bote contra una multitud reunida en un bar frente al mar en una ciudad costera de Carolina del Norte, dijeron las autoridades.

En otra parte, en el sur de Texas, siete personas recibieron disparos, dos de los cuales murieron, en un tiroteo en un casino la madrugada del domingo. Y en Nueva Orleans, una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas en un tiroteo en la popular calle Bourbon de la ciudad, también el domingo temprano.

El tiroteo en Carolina del Norte estalló alrededor de las 9:30 p.m. cerca de un popular tramo de bares y restaurantes en el paseo marítimo de Southport, una histórica ciudad portuaria a unas 30 millas (48 km) al sur de Wilmington. Los investigadores dijeron que el agresor, identificado por funcionarios de la ciudad de Southport como Nigel Edge de la cercana Oak Island, piloteó un pequeño bote cerca de la costa, se detuvo brevemente y disparó contra la multitud antes de alejarse a toda velocidad.

Aproximadamente media hora después, un equipo de la guardia costera de EE. UU. vio a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso sacando un bote del agua en una rampa pública en la cercana Oak Island. La persona fue detenida y entregada a la policía de Southport para ser interrogada, dijeron las autoridades.

Después de su arresto, Edge enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de asalto con un arma mortal, según la portavoz de la ciudad de Southport, ChyAnn Ketchum.

Los investigadores de múltiples agencias, incluida la oficina estatal de investigaciones y la guardia costera, permanecieron en el agua y en la escena el domingo recopilando pruebas y entrevistando a testigos.

En una conferencia de prensa el domingo, el jefe de la policía local, Todd Coring, dijo que el tiroteo fue "altamente premeditado" y que la escena fue "dirigida". Coring no dio más detalles.

El jefe de policía de Oak Island, Charlie Morris, dijo que el sospechoso era conocido por los oficiales locales como alguien "que con frecuencia pasaba el rato en nuestro muelle", y que había presentado demandas contra la ciudad y el departamento de policía en los últimos años. Tampoco dio más detalles.

El fiscal de distrito local Jon David dijo que Edge había tenido "contactos menores" con la policía en el pasado "pero nada significativo en su pasado que nos diera alguna indicación de que fuera capaz de tal horror".

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato los nombres de los muertos ni proporcionaron información sobre las condiciones de los heridos.

En Texas, alrededor de las 12:15 a.m. del domingo, dos personas murieron y cinco más resultaron heridas en un tiroteo en el casino Kickapoo Lucky Eagle en Eagle Pass, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informó el medio de comunicación local KSAT.

La policía buscaba a un sospechoso en el tiroteo en el casino, dijo a KSAT el principal funcionario del gobierno local del condado, Ramsey English Cantú. Las autoridades no discutieron de inmediato un posible motivo en ese tiroteo.

En una declaración separada en Facebook, English Cantú dijo: "Más que nada, pido que nos unamos para orar por las familias de las dos víctimas cuyas vidas se perdieron trágicamente en este acto atroz".

Mientras tanto, en Nueva Orleans, en la primera cuadra de Bourbon Street, la conocida vía de entretenimiento, un triple tiroteo mató a una mujer, hirió a otras dos mujeres e hirió a un hombre, dijo la policía local. Según el socio de informes de The Guardian, WWL Louisiana, la mujer asesinada fue declarada muerta en el lugar, mientras que los otros tres heridos fueron trasladados a un hospital.

La policía de Nueva Orleans no identificó públicamente de inmediato a un sospechoso ni discutió un posible motivo.

Hasta el domingo, el día 271 de 2025, había habido más de 320 tiroteos masivos en los EE. UU., según el Archivo de Violencia Armada no partidista.

Las tasas perennemente altas de tiroteos masivos en los EE. UU. han llevado a muchos a pedir a los legisladores federales que implementen un control de armas más sustancial. Pero el Congreso no ha podido o no ha querido prestar atención a esas súplicas.