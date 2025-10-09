En las efemérides del 9 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1939. Nace Ernesto Acher

En Buenos Aires nace Ernesto Acher. Se recibió de arquitecto, pero combinó la música y el humor. Fue parte de Les Luthiers entre 1971 y 1986. Tras su salida, editó el disco Juegos, que combina obras clásicas con música popular, y encabezó La Banda Elástica, con la que grabó tres discos.

1940. El nacimiento de John Lennon

En Liverpool nace John Lennon, uno de los Beatles. Junto a Paul McCartney formó la más exitosa e influyente dupla de compositores de la música popular del siglo XX. Tras la separación de la banda, en 1970, inició una carrera solista que interrumpió en 1975 cuando nació su hijo Sean, fruto de su relación con Yoko Ono. Retomó la música en 1980 con la grabación de Double Fantasy. Mark David Chapman, un fanático obsesionado, lo asesinó a balazos el 8 de diciembre de ese año en la puerta de su casa en Nueva York.

1946. Nace Carlos López Puccio

En Rosario nace Carlos López Puccio. Multi-instrumentista, integra Les Luthiers desde su creación, en 1967. Además, fundó y dirigió el Estudio Coral de Buenos Aires. También ha dirigido al Coro Polifónico Nacional.

1955. El nacimiento de Leonardo Padura

En La Habana nace uno de los escritores latinoamericanos más celebrados de las últimas décadas: Leonardo Padura. Periodista de profesión, llamó la atención con su serie de novelas policiales protagonizadas por Mario Conde, como la Tetralogía de las cuatro estaciones, Adiós Hemingway y Herejes. En 2009 se consagró con El hombre que amaba a los perros, la novela que recrea las vidas del exiliado León Trotsky y su asesino Ramón Mercader. Fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015.

1958. Muere Pío XII

Fallece en Roma el más controvertido jefe de la Iglesia Católica en siglo XX: el Papa Pío XII. Nacido Eugenio Pacelli fue electo pontífice en 1939, seis meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Se lo critica por su pasividad en la denuncia de los crímenes del nazismo. En 1934, cuando era Secretario de Estado del Vaticano, visitó la Argentina con motivo del Congreso Eucarístico.

1967. La ejecución del Che

Ernesto Che Guevara es ejecutado en la localidad boliviana de La Higuera. El día anterior había sido herido y capturado por una patrulla del ejército boliviano y la CIA. El líder revolucionario tenía 39 años. Las imágenes de su cuerpo con los ojos abiertos que se mostraron al mundo ayudaron a agigantar el aura de su mito. Fue enterrado en Vallegrande y sus restos se recuperaron en 1997, tras lo cual fueron llevados a Cuba.

1978. Adiós a Jacques Brel

Jacques Brel muere a los 49 años en Bobigny, Francia. El cantante belga luchaba contra un cáncer de pulmón. Desde mediados de los 50 era un ícono de la canción francesa. La balada “Ne me quitte pas” (“No me abandones”), de 1959, se convirtió en su tema más conocido.

2007. Von Wernich, condenado por genocidio

Christian von Wernich se convierte en el primer sacerdote argentino que recibe condena por delitos de lesa humanidad. En La Plata, el ex capellán de la policía bonaerense es condenado por genocidio. Fue parte del Estado terrorista durante la dictadura, a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. La Justicia le impone una pena de reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 de tortura y 7 homicidios calificados.

2008. Fallece Nicolás Casullo

A los 64 años muere Nicolás Casullo, uno de los más destacados intelectuales argentinos. En su juventud participó del Mayo Francés. Se exilió en México en los 70 y regresó en 1983. Dirigió la revista Pensamiento de los confines y fue docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Al momento de su muerte se había integrado al naciente espacio Carta Abierta.

Además, se celebra el Día Mundial del Correo, en recuerdo de la fundación en Berna (Suiza) de la Unión Postal Universal; y en la Argentina se conmemora el Día del Guardaparque Nacional.