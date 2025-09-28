Hay voces que retumban en nuestros oídos. Que nos abrazan y nos atraviesan. A los 71 años, Raimundo, un costurero gay, aprende a leer y a escribir porque anhela poder leer la carta que le dejó su amor de juventud, Cícero. De pequeño su padre le decía que “la letra era para los niños que no necesitaban llenar su propio plato”. Al inicio de La palabra que queda (Edhasa), la primera novela del escritor brasileño Stênio Gardel, traducida por Guillermo Saavedra, el protagonista empieza a cambiar su identidad. Ahora es un hombre que sabe escribir su nombre, que da vuelta la página de su analfabetismo porque no saber leer “es casi como ser ciego pudiendo ver”.

El padre del escritor brasileño, que murió cuando él tenía 6 años, eligió como segundo nombre Gardel. El apellido es Maia, pero decidió adoptar para la literatura la combinación de dos nombres (Stênio lo propuso su madre). La palabra que queda, editada originalmente en 2021 por Companhia das Letras, fue finalista del Premio São Paulo de Literatura 2022 en la categoría novela debut y el Premio Jabuti 2022 en la categoría novela literaria. La obra fue publicada en inglés por New Vessel Press en traducción de Bruna Dantas Lobato y ganó en 2023 el National Book Award de Literatura Traducida. Para el autor, que estuvo en el país invitado por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), hay una explicación del impacto que generó su primera novela. “La voz de Raimundo la podemos escuchar con mucha atención; es como si nos confesara algo al oído. Y accedemos también a sus pensamientos de una manera muy franca. Así que, incluso si el lector no es gay o no pertenece a la comunidad LGBTIQ+, es posible establecer una conexión con las ansiedades y expectativas del personaje”. También destaca el trabajo de la traductora al inglés, que consiguió captar el ritmo y la respiración del texto.

El escritor explica que quería que las voces de la novela se diferenciaran. “La voz de Raimundo, desde el monólogo interior, se acerca mucho a la oralidad porque es un personaje que solo conoce el lenguaje hablado. Cuando Suzanný, la travesti, habla, su vocabulario es muy diferente, es más altivo y vivaz, en comparación con Raimundo, que muchas veces se detiene en el pasado y suena melancólico o entristecido”. Ya no vive en su ciudad natal, Limoeiro do Norte, en el estado de Ceará, una zona rural donde nació en 1980. “Todos traemos algo de donde venimos. Hay voces de esa comunidad rural, sus costumbres y juicios que están presentes en mi vida y en la escritura”, dice Stênio y agrega que conoció a personas analfabetas o semianalfabetas por el lado materno de su familia, pero también por su trabajo en atención al público en el tribunal electoral de Ceará, donde las personas que no sabían escribir para atestiguar su identidad tenían que firmar con el dedo o con la huella digital.

La semilla de la novela comenzó a partir de ese hombre (Raimundo) que no sabe leer ni escribir y que tiene una carta que necesita leer. A medida que construía la historia, el analfabetismo adquirió mayor relevancia porque le permitía conjeturar cómo es la visión del mundo de alguien que no conoce la lengua y la escritura. “El conocimiento significa poder y tiene impacto en las vidas de las personas”, destaca el escritor brasileño.

-Hay una escena muy violenta de Raimundo con Suzanný, una travesti. Un hombre gay que debería ser aliado de la travesti tiene una mirada prejuiciosa y de rechazo. De hecho, la llama Francisco. ¿Cómo explicar este comportamiento tan violento?

-Cuando Raimundo tiene este comportamiento transfóbico contra Suzanný es un momento en el que todavía él no se había aceptado, no se veía como hombre gay, y eso es fundamental. Ese no saber lidiar consigo mismo está reforzado por cómo fueron tratados los hombres en su familia. La historia de Raimundo permite abordar el ciclo de violencia heredada que se transmite de generación en generación. El abuelo de Raimundo fue violento con un tío de Raimundo; el padre de Raimundo es violento con Raimundo; la madre de Raimundo también es violenta con él. Entonces Raimundo termina actuando con la violencia que conoce hacia Suzanný. La vergüenza y el miedo son los elementos que determinan a Raimundo, mientras que Suzanný se mueve solo por su propio deseo y no tiene miedo de ser como es. A Raimundo le gustaría poder ser como ella y no tener miedo ni vergüenza por ser gay. Al mismo tiempo, él ve en ella algo parecido: los dos son diferentes respecto a la heteronormatividad.

-En el feminismo se usa mucho el término sororidad. ¿Es difícil pensar la sororidad entre un gay y una travesti?

-La relación entre Raimundo y Suzanný la veo como una relación fraterna, a pesar de la violencia inicial. Ella es la que permite construir esa relación porque no lo denuncia por la violencia que él ejerció sobre ella y porque es la que toma la decisión de perdonar. El perdón tiene una importancia constitutiva en ese vínculo.

-¿Cómo viviste tu homosexualidad? ¿También como Raimundo sentiste mucho miedo y vergüenza, o pertenecés a una generación que se liberó de esas cargas?

-Yo viví más la homosexualidad de Raimundo que la homosexualidad de las nuevas generaciones. Nunca sufrí violencia física, pero crecí con mucho miedo y vergüenza por ser gay. Desde los 7 años me di cuenta de que era diferente. Muchas veces fui insultado por mi homosexualidad en la escuela. Como consecuencia de eso, durante mucho tiempo me escondí y no me acepté como era. Hasta que a los 27 años me animé a decirle a mi mamá: “soy gay”. Había vivido tan atemorizado que soñaba que podía ser feliz siendo homosexual. Por supuesto que mi mamá lloró mucho por algunas expectativas que tenía y que no se iban a dar, pero siempre me apoyó en todo.

-Así como Gustave Flaubert decía “Madame Bovary soy yo”, ¿podrías decir que “Raimundo soy yo”?

-No del todo, pero creo que mientras escribía la novela fui adquiriendo cosas de él, como por ejemplo que vale la pena insistir y buscar aquello que parece imposible.

-La palabra que queda está dedicada a tu madre Irene, “a su memoria y a su herida”. ¿A qué herida?

-Mi mamá murió tres meses antes de que se publicara la novela, pero llegó a leer algunos fragmentos. Ella siempre creyó en lo que yo quería y me dio todo lo que necesitaba. Luchó durante cinco años contra un cáncer y recuerdo que fui yo el que tuve que decirle que no tenía más tratamiento para probar, que no había nada más por hacer. Las heridas a las que me refiero en la dedicatoria no son heridas que ella me causó, sino que son heridas que están conmigo por esta culpa que siento, este sentimiento de que no pude lograr que ella permaneciera conmigo más tiempo.