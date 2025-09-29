El nuevo libro del prestigioso doctor en Psicología y psicólogo social Fernando Fabris, Subjetividad Argentina, la dimensión psicológica del proceso sociohistórico (Editorial El Zócalo), es el resultado de tres décadas de investigación social y psicológica. Brinda al lector la posibilidad de reconocerse en los laberintos de la vida cotidiana y la profundidad de la subjetividad colectiva de la cual es emergente y portavoz. El libro se inscribe en la perspectiva de Enrique
Fernando Fabris reflexiona sobre los últimos 35 años de la Argentina desde una mirada psicosocial
"A veces la confrontación es lo mejor que puede ocurrir en un grupo humano"
Autor de "Subjetividad Argentina, la dimensión psicológica del proceso sociohistórico", el doctor en Psicología plasmó en la publicación el resultado de tres décadas de investigación social y psicológica. "Estamos en el peor momento de los últimos cuarenta años. Es un momento horroroso que solo puede diferenciarse de la dictadura por lo evidente", afirma sobre el presente.
