El nuevo libro del prestigioso doctor en Psicología y psicólogo social Fernando Fabris, Subjetividad Argentina, la dimensión psicológica del proceso sociohistórico (Editorial El  Zócalo), es el resultado de tres décadas de investigación social y psicológica. Brinda al lector la posibilidad de reconocerse en los laberintos de la vida cotidiana y la profundidad de la subjetividad colectiva de la cual es emergente y portavoz. El libro se inscribe en la perspectiva de Enrique