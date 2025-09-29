Un grupo de estudiantes de una escuela bonaerense y un coordinador de la empresa de viajes de egresados Baxxter quedaron envueltos en un escándalo judicial luego de que fueran grabados durante el viaje a la ciudad rionegrina de Bariloche mientras entonaban cantos antisemitas.

Las imágenes se hicieron virales este fin de semana en las redes sociales y provocaron un fuerte repudio entre padres y autoridades educativas, la compañía de turismo, organismos de derechos humanos, y hasta del propio Gobierno.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intervino en la situación invitando a los coordinadores y responsables de la compañía a una capacitación sobre discriminación y antisemitismo. Además, informó que radicó "una denuncia penal por incitación a la persecución o al odio, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales del caso".

En tanto, el presidente Javier Milei rechazó lo ocurrido desde sus redes sociales y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó este lunes una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investiguen los sucesos.

En el video en cuestión se puede ver a los alumnos del colegio "Humanos" de la localidad bonaerense de Canning sentados en los asientos del piso de arriba del micro, cantándo sobre "quemar" a los judíos, mientras que un coordinador de la compañía, lejos de frenar el accionar, los alienta a continuar.

La escuela repudió los cánticos antisemitas

Al respecto, la escuela "Humanos" sacó un comunicado haciendo alusión al video de los hechos y expresó su descontento con lo sucedido. “De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, indicaron.

“Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”, enfatizaron.

En tanto, la escuela pondera en sus cuentas virtuales que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz, una distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.

La respuesta de la compañía de viajes de egresados

Por su parte, Baxxter, la empresa responsable de brindar los servicios de transporte, alojamiento, actividades y seguridad de este grupo en particular, emitió también un comunicado donde pidió disculpas por los sucesos y rechazó de forma categórica ese accionar.

"Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica", afirmó la empresa.

El comunicado oficial de la compañía Baxxter tras el escándalo.





Y siguió: "Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse NUNCA MÁS!!!" (sic).

Además, Baxxter compartió el video de una madre que ofició de "adulto acompañante" de un grupo de estudiantes de la escuela porteña ORT Montañeses que viajó en simultáneo con los chicos de "Humanos". La mujer, visiblemente conmocionada, desligó a la empresa de la responsabilidad por los cánticos y expresó: "Nacho, el coordinador que aparece en el video, no apoya estos cantos ni comentarios antisemitas".





El enfado de Milei, y la denuncias del Gobierno y la DAIA

No obstante, las disculpas no fueron suficientes. Milei se expresó tras la viralización de las imágenes y escribió un posteo en sus redes sociales: “REPUDIABLE. Fin” (Sic). Cabe recordar que, días atrás, durante el encuentro internacional de representantes de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de Nueva York, en medio de la creciente condena mundial al genocidio que el ejército de su país lleva adelante contra la población palestina en la Franja de Gaza, el mandatario nacional mostró su respaldo incondicional al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Asimismo, reposteó una publicación de X donde un usuario expresó que los sucesos estaban vinculados con "la agenda de la izquierda en el país". "Los que se horrorizan de esto son los mismos que lloran por los modos de Javier Milei cuando los expone frente al mundo", cuestionó el usuario Mauro Ezequiel. Sin embargo, una vez más, el mandatario nacional compartió una expresión polémica: "La izquierda en TODAS sus variantes, es un cáncer a extirpar".

La reacción del Presidente tras la viralización del video de alumnos de secundaria realizando cantos antisemitas.





En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investigue los cantos antisemitas. El proceso quedó a cargo por sorteo del juez federal Sebastián Ramos, según informaron fuentes judiciales y la investigación es por supuesta “instigación a cometer delito” en base a la ley 23592, artículo 3.

El Código Penal prevé que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.

“En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”, agrega.

El comunicado oficial de la DAIA tras los sucesos.





La DAIA confirmó este lunes que presentará una denuncia penal "en virtud de los hechos de público conocimiento", por incitación a la persecución o al odio, "con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales del caso".

En tanto, el organismo organizó un encuentro con las autoridades de la escuela Humanos y con la empresa Baxtter, a modo de capacitación sobre orejuicios, discriminación y antisemitismo.