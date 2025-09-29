Desde hace tiempo convivimos con un nuevo actor que nos acompaña en casi todas nuestras tareas. Elige rutas por nosotros, nos recomienda música, películas, y en algunos casos, nos responde antes de que formulemos la pregunta. Pero algo más profundo ha ocurrido en los últimos meses: los modelos de lenguaje generativos, como ChatGPT o Gemini, han irrumpido con fuerza en las instituciones educativas, y su impacto -aunque ya evidente- todavía es difícil de dimensionar.

Las escuelas, universidades y espacios de formación cumplieron un rol clave en la modernidad: custodios del saber, formadores de ciudadanos, espacios privilegiados para imaginar un futuro más justo. Ese rol se desdibuja cuando los conocimientos aparecen -de forma sintética y accesible- a un clic de distancia. Hoy, las ventanas de los chats de IA “vomitan” textos algunas veces casi vacíos de sentido, pero otras complejos, profundos, humanizados. En este escenario debemos preguntarnos: ¿Qué lugar queda para la docencia? O quizás más aún, cuál es ese nuevo lugar.

Usar la IA en el aula no puede ser una decisión individual o una moda pasajera. Es una urgencia política y pedagógica. La posibilidad de que esta tecnología reemplace procesos cognitivos fundamentales no es menor. En muchas escuelas, la IA ya se usa sin marcos regulatorios claros, sin acuerdos institucionales, sin herramientas para que los docentes puedan conducir su aplicación. Así, los aprendizajes se vacían, los desafíos se ocultan, y la “bestia” avanza, indomable.

En este escenario, resulta clave recuperar una idea que planteó Henry Giroux en “Los profesores como intelectuales transformativos”: si entendemos que la tarea docente no debe limitarse a la mera transmisión de destrezas instrumentales, sino que implica formar sujetos críticos, capaces de sostener una sociedad libre, entonces la noción de intelectual cobra centralidad. Esta categoría permite vincular los fines de la formación docente, la enseñanza pública y la mejora de la educación con los principios indispensables para construir una organización social verdaderamente democrática.

Domar la IA implica, también, recuperar ese horizonte. Volver a pensar qué lugar ocupa la educación en la construcción de lo común. No se trata de oponerse a las tecnologías, sino de conducirlas, de integrarlas estratégicamente. Debemos preguntarnos: ¿puede una IA enseñar o solo replicar información? ¿Qué ocurre con la dimensión social del aprendizaje cuando cada estudiante puede tener su “docente virtual”? ¿Quién regula a una IA docente: la escuela, el Estado o la empresa que la creó?

La experiencia reciente en Villa Cañás (Santa Fe) -donde ZOE, una docente 100% sintética, da clases gracias a la IA generativa- nos interpela profundamente. No es un experimento en Silicon Valley ni un simulacro asiático. Es en el interior de nuestro país. Y podría replicarse. Su creador, Chris Meniw, sostiene que “hoy hay que capacitar en habilidades, no en conocimientos”. En parte, tiene razón: una IA puede acceder a información actualizada, multilingüe y específica en segundos. Pero, ¿es lo mismo transmitir información que trabajar un contenido en el aula? ¿Y los valores? ¿Y el juicio crítico? ¿Y la capacidad de dudar, de interpretar, de construir sentidos con otros?

La inteligencia artificial es una tecnología que viene a expandir nuestra capacidad cognitiva, pero también tiene el potencial de reemplazarla. Si no logramos conducir dentro del aula aquello que suceda con ella, perderemos por goleada. Cuando un estudiante resuelve una consigna con IA sin siquiera leer lo que la máquina le devuelve -como ocurre cada vez más- estamos entrando en una nueva etapa en la que dejamos de hablar y comenzamos a ser hablados por otros. Pero esta vez, por otros no humanos.

Sin embargo, si logramos pensar con estos agentes sintéticos, expandir nuestra cognición, formular más y mejores preguntas, acceder a fuentes complejas o debatir con expertos a los que nunca entrevistaríamos, entonces tal vez podamos jugar un nuevo juego. Uno en el que el ensamblaje y la hibridación con estas tecnologías nos fortalezcan. Y del mismo modo, podamos hacerlo en el aula: para que, como decía Paulo Freire, cada quien pueda pronunciar su propia palabra -quizás ahora una palabra expandida, potenciada por la IA- y transformar el mundo.

Quienes diseñamos políticas educativas, quienes formamos docentes, quienes habitamos aulas, tenemos la responsabilidad de abrir este debate. La inteligencia artificial no es una amenaza en sí misma. Pero puede serlo si no intervenimos. La bestia ya está entre nosotros. Podemos domarla y usarla para pensar mejor, o dejarla avanzar sola, aplanando la complejidad, silenciando el deseo, volviendo perezoso ese acto —hermoso y difícil— de pensar con profundidad.

* Doctor en Comunicación, Experto en medios, tecnologías y educación orientadas a la IA. Profesor Titular de la FPyCS-UNLP. IG @sebanovo.ok

** Licenciada y profesora en Comunicación. Especialista y docente en curriculum y prácticas escolares en contexto. @pcvillada