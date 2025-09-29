Alfredo "Fred" Machado (53) se convirtió en el centro de las miradas en las últimas horas, luego de que la justicia estadounidense obtuviera un dato contable que lo vincula al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert.

Señalado como el financista de la campaña de Espert, a quien habría aportado 200.000 dólares, un avión privado y una camioneta, Machado está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional, estafas millonarias y lavado de dinero.

Según se investiga, bajo la fachada de su empresa South Aviation, con sede en Florida, Machado compraba aviones de manera fraudulenta, utilizaba registros falsos para ocultar su titularidad y luego trasladaba las aeronaves a Colombia, Venezuela o México para contrabandear grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Las investigaciones lo vinculan con el hallazgo de 1.556 kilos de cocaína en un avión abandonado en México y con más de 2.5 toneladas de la misma droga incautadas en un jet en Guatemala.

Machado también está acusado de defraudar a empresarios con compras falsas de aeronaves privadas. El daño estimado por estas maniobras, según informes de la causa, asciende a 250 millones de dólares.

Su caída comenzó en 2020, cuando fue arrestado y liberado en Texas, tras lo cual huyó a México. Luego, en marzo de 2021, viajó a la Argentina.

En el país, la investigación -coordinada por la PROCUNAR, el ala de la Procuración especializada en narcotráfico- se activó tras un pedido de colaboración de la Embajada de Estados Unidos.

El 16 de abril de 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén cuando se disponía a tomar un vuelo. Desde entonces, aguarda en una celda la resolución de su extradición para enfrentar cargos que podrían costarle la cadena perpetua.