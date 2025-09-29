El delantero exPlatense Mateo Pellegrino está teniendo un arranque inmejorable de temporada con el Parma. Este lunes marcó los dos goles del triunfo 2-1 de local sobre Torino, el primero del equipo en la Serie A, y ya suma cinco gritos en siete partidos en lo que va de semestre.

El nueve de 23 años y 1,92 metro marcó el primero de los suyos de penal, a los 36 minutos, y el segundo con un gran cabezazo tras un córner, a los 72. Fue nada menos que su cuarto gol de cabeza en la temporada, y eso que viene usando desde hace dos partidos una protección en la zona, como las que suelen utilizar los jugadores de rugby.

Pellegrino llegó al Parma en febrero pasado luego de romperla en Platense, que justo luego de su partida sería campeón. En el Calamar, donde jugó a préstamo desde Vélez, sumó 15 goles en 40 partidos durante 2024 y en el conjunto italiano ya tiene ocho en 20.

El Parma marcha 14º en esta Serie A y también tiene a los argentinos Nahuel Estévez (exSarmiento y Estudiantes; ingresó en la segunda parte), Christian Ordóñez (exVélez; no entró), Mariano Troilo (exBelgrano; no entró) y Lautaro Valenti (exLanús; lesionado). En el Torino (15º) fue titular el exBanfield y River Giovanni Simeone.

Mientras tanto, en el partido que completó la fecha 5 del campeonato italiano también hubo goleador argentino. Valentín "Taty" Castellanos marcó uno en el 3-0 de la Lazio (13º) como visitante del Genoa (19º), que tuvo el ingreso del juvenil Valentín Carboni.



