La política de la obra pública del gobierno de Javier Milei sigue mostrando un patrón desigual. Mientras algunas provincias esperan meses, en San Luis el gobierno nacional decidió poner en marcha recursos y reactivar proyectos.

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reanudación de la obra Acueducto La Florida II y la ejecución de un plan de pago en 12 cuotas de la deuda que el Estado mantiene con la provincia por obras de vivienda ya ejecutadas.

El anuncio llega después de meses de reclamos del gobernador puntano, Claudio Poggi, cercano al oficialismo de Javier Milei, quien en mayo había reiterado la necesidad de terminar las obras de infraestructura hídrica paralizadas.

El encuentro se concretó en el Ministerio de Economía, en un marco que mezcla protocolo y campaña. La respuesta rápida a San Luis contrasta con la espera prolongada de otras provincias, muchas de ellas con proyectos esenciales de agua potable y vivienda que continúan sin fondos.

La dinámica muestra una gestión selectiva de los recursos, donde la cercanía política y los apoyos electorales influyen en la priorización de obras.

Hasta hace poco, desde el gobierno se argumentaba que “no había más plata” y que la obra pública estaba paralizada. Sin embargo, la decisión de reactivar los proyectos en San Luis muestra que rechazar a gobernadores aliados ya no parece formar parte del esquema, al menos hasta el 26 de octubre.

