Los senadores nacionales Oscar Parrilli y Silvia Sapag de Neuquén, junto a Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, cuestionaron el llamado a licitación para la venta del 100 % del paquete accionario de las empresas que explotan cuatro centrales hidroeléctricas del complejo Comahue, y presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal, para frenar la privatización. Las represa
Reclamo de senadores patagónicos por las centrales hidroeléctricas del Comahue
Piden frenar las privatizaciones
Cuatro senadores de Río Negro y Neuquén presentaron una cautelar a la Justicia contra el proceso licitatorio, por irregularidades y no contemplar intereses nacionales y provinciales. Especialistas del sector también cuestionan la venta de las represas
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.