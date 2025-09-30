El gobierno pensaba arrancar la semana con el pie en el acelerador, encarando la campaña del 26 de octubre. De hecho, en la mañana del lunes hubo una reunión en Casa Rosada del Consejo de Mayo para hablar de "las reformas que vendrán en la segunda etapa de la gestión". Pero Javier Milei aterrizó en Ushuaia para hacer la primera de las "recorridas federales" planificadas y el objetivo se vio arruindesmedido operativo de seguridadrepudio a la visita presidencialun gobierno que se propuso eliminar los aranceles a celulares y productos importadosMilei tuvo que suspender la caminata que tenía planificada300 mil dólares
El Presidente tuvo que suspender otra actividad de campaña, ahora en Tierra del Fuego
El rechazo a Milei llega hasta el fin del mundo
La primera "recorrida federal" resultó más que fallida, con repudios multiplicados en una provincia atacada por las políticas libertarias y escuálida concurrencia afín. Espert, el grano en la boleta.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.