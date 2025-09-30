La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada en una clínica privada de La Plata por un cuadro de vómitos y deshidratación. Desde la Asociación informaron que "ya se encuentra en buen estado de salud en su casa".

En las últimas horas, la dirigenta de 94 años presentó síntomas de una intoxicación y los médicos decidieron internarla por precaución, con el objetivo de hidratarla y mantenerla en observación.

"Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación" informó Abuelas desde sus redes sociales.

El cuadro que atravesó, aclararon los profesionales de la salud que la atiendieronn, "no es nada grave", por lo que se esperaba que este mismo martes la histórica referente de derechos humanos pudiera regresar a su hogar.