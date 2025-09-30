La situación institucional de Independiente volvió a encenderse tras una nueva reunión de Comisión Directiva en la que el presidente Néstor Grindetti tomó la decisión de firmar contrato con la marca Atomik y romper el vínculo con Puma, lo que generó un fuerte rechazo tanto en otros miembros de la dirigencia como en socios e hinchas a través de redes sociales.

El malestar derivó en una autoconvocatoria de hinchas y socios para este martes a las 19 en la sede de Avenida Mitre, con el objetivo de manifestarse contra la salida de Puma luego de 16 años y reclamar que “se escuche al socio”. La bronca de los hinchas es por la menor fama de Atomik, marca que desde año viste también a San Lorenzo.

Según trascendió, Grindetti avanzó en un acuerdo con Atomik que comenzaría el 1° de enero de 2026 y se extendería por seis años, con un contrato económicamente más alto aunque por una diferencia de poco más de 100 mil dólares anuales respecto a lo que ofrecía la empresa alemana.

La oposición interna también salió al cruce y Luciano Nakis, referente de la Lista Roja y protesorero de AFA, calificó el acuerdo como “deplorable”, a la vez que criticó especialmente su duración: “Ningún contrato debería exceder un mandato. Si nos toca conducir el club analizaremos los compromisos que hipotecan el futuro y los disolveremos. Hay que escuchar y respetar al socio”.

El escándalo se agravó con la difusión de un audio atribuido al periodista Renato Della Paolera, en el que se acusa al directivo Daniel Seoane de haber negociado “por afuera” con Atomik para desplazar a Puma. En la grabación se lo señala de tener vínculos personales con los dueños de la firma deportiva nacional y de haber dejado de lado la negociación oficial del área de marketing, lo que disparó aún más las denuncias cruzadas dentro de la CD.

De esta manera, Independiente atraviesa un nuevo capítulo de su crisis institucional, potenciada por un pésimo momento futbolístico, coronando el domingo pasado el peor arranque de su historia en un campeonato local, sin victorias en nueve fechas (cinco puntos). Además, en el semestre ya quedó afuera de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Vale recordar que el Rojo tendrá elecciones recién en octubre de 2026, mientras el pedido de comicios anticipados es más ruidoso. Las últimas se llevaron a cabo en 2022 y resultó vencedor el periodista Fabián Doman, quien renunció al poco tiempo en circunstancias poco claras y fue reemplazado por Grindetti.