La televisión argentina ya no es lo que era y la premiación de los Martín Fierro a lo más destacado de la la pantalla chica reflejó su actualidad. En una ceremonia tediosa, carente de actores y actrices ante la escasez de ficciones, la gala en el hotel Hilton fue de las más insulsas que se recuerden. Sin discursos interesantes -a excepción del de Rodolfo Barili- ni contrapuntos temáticos entre los ganadores, con premios que parecieron querer conformar a todos, utilizando incluso criterios insólitos en muchos casos, los Martín Fierro 2025 pasarán a la historia sólo como la ceremonia en la que el conductor de la entrega, Santiago del Moro, anunció y se entregó a sí mismo (!) el Martín Fierro de Oro. Telefe, el canal líder en audiencia y que transmitió la gala, fue la pantalla que más gauchos se llevó. Ante el hastío general de una velada poco entretenida, el resultado fue inevitable: pese a cortar absurdamente la transmisión en cuatro partes para intentar engrosar el rating, la televisación cosechó menos audiencia que la del año pasado.

En una noche en la que la tele se celebró a sí misma, escindiéndose de la realidad que vive la Argentina y el mundo, Barili -ganador como mejor labor periodística masculina- realizó una declaración de principios sobre la profesión, que muchos interpretaron como una crítica a algunas y algunos “colegas” que quedaron expuestos en el último año, con entrevistas editadas por funcionarios y militancias rentadas. "Seguiré creyendo siempre en el periodismo decente, en los hombres y las mujeres que se levantan a la mañana y eligen buscar la verdad y contarla, bancarse las consecuencias sin censura previa, en el periodismo decente y en la ética que debe rodear a la labor periodística", subrayó.

Luego, el periodista que hace 32 años trabaja en Telefe pidió permiso para “distraer” a los presentes para enviarle un mensaje a los estudiantes de periodismo en “estas épocas de confusiones”. “Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerla; no es esta. Si buscan sobres, al Correo. Ahora, si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando pibas y pibas sin importar de qué lado de la General Paz, bienvenidos. Está es la pasión más linda del planeta. Se los aseguro”, remarcó, ante el aplauso de muchos y la incomodidad de otros. Más tarde, Nelson Castro -que subió a recibir la estatuilla por Telenoche, mejor noticiero nocturno- también resaltó “la importancia del periodismo en la República Argentina. Con esta idea: el periodismo honesto es un instrumento clave para hacer de las sociedades más plurales y transparentes. Algo de lo que la sociedad argentina carece”.

Barili hizo una declaración de principios sobre el periodismo.





En un contexto de paralización del Instituto Nacional de Artes y Cine Audiovisuales, amenaza de cierre de la plataforma y del canal Cine.ar y de un brutal ataque del gobierno nacional a la cultura, unos pocos ganadores rompieron el silencio que primó en la noche. Uno de ellos fue el actor Marco Antonio Caponi, vencedor en la categoría actor de reparto por su interpretación en Iosi, el espía arrepentido, que además de pedir justicia por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, expresó: "Que tengamos memoria, siempre. Que podamos seguir haciendo crecer nuestra ficción, que recuperemos nuestra industria nacional, que se apueste a nuestro cine, al teatro y que no nos falten el respeto jamás. Lo que hacemos es 100% vocación y amor a nuestro trabajo. Defendamos este oficio hermoso". Teté Coustarot, conductora de Argentina de película (mejor ciclo cultural/educativo), también señaló que en estos tiempos “es curiosamente la televisión la que valora al cine nacional”.

Desde temprano, en las afueras del Hilton todas los sindicatos de trabajadores vinculadas a la TV, la radio y la prensa gráfica realizaron una movilización conjunta exigiendo una “recomposición salarial urgente”. El pedido únicamente se manifestó en la fiesta a través de Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radio Argentinas (Aptra). “Quiero expresar una expresión (sic) de deseo para todo lo que es el gremio de la TV, de la radio y la gráfica, para que lleguen a un acuerdo en cuestiones salariales los compañeros que están negociando para eso. Ojalá tengamos un fin de año con pan dulce y buena sidra”, puntualizó el periodista.

La pantalla más ganadora de la noche fue la de Telefe, que se alzó con 14 estatuillas, gracias a la combinación de contar con la ficción más premiada y su paquete de ciclos de entretenimientos que tan bien le funcionan en audiencia. La ficción de Cris Morena, Margarita, fue el programa más ganador, imponiéndose en los rubros ficción, actriz protagónica (Isabel Macedo), actriz de reparto (Julia Calvo) y revelación (Lola Abraldes). Bake Off famosos y Gran hermano acompañaron la cosecha con dos estatuillas cada uno, mientras que El noticiero de la gente fue desatacado como noticiero diurno. Obviamente, Susana Giménez se llevó dos gauchos y Mirtha Legrand el Martín Fierro Leyenda de la Televisión. Es sabido: los Martín Fierro se convirtieron en la fiesta en la que la rubia radicada en Uruguay y la señora siempre se llevan un premio.

Detrás de Telefe, El Trece y América obtuvieron seis premios cada uno. Para la pantalla que dirige Adrián Suar, el ciclo de Darío Barassi, Ahora caigo, fue elegido mejor programa de entretenimientos; Telenoche ganó en el rubro noticiero nocturno; Peto Menahem en labor humorística por La noche perfecta; Iosi, el espía arrepentido se llevó dos (el de Caponi y mejor guionista) y Resto del mundo fue destacado como programa de viajes (al subir al escenario Fede Bal hizo un hermoso guiño a su papá, Santiago Bal, pero en el salón nadie pareció entenderlo). América se hizo fuerte en lo informativo: LAM fue elegido mejor ciclo periodístico de la TV argentina (¿no debería haber una categoría exclusiva para ciclo de “espectáculos y chimentos”?), Pasó en América como humorístico/de actualidad, DDM como magazine, Oliver Quiróz como cronista y Lucas Arecco como director de no ficción, además del mencionando premio al ciclo de cine nacional Argentina de película.

El Grupo Octubre se quedó con cinco estatuillas para Canal 9. La Producción Integral de Telenueve Central fue elegida la mejor del año, al igual que en gastronomía se destacó a Qué mañana! y en musical a Planeta 9. Romina Manguel, por su trabajo al frente de Opinión Pública, subió junto a las hijas de Jorge Lanata (fue homenajeado de pie por todos los presentes) a recibir su Martín Fierro como mejor labor periodística femenina, mientras que David Kavlín (Todas las tardes) se impuso como panelista. Al momento de sus discursos, los dos periodistas tuvieron fuertes palabras en contra del antisemitismo, con un contundente llamado a la reflexión. Ni Palestina ni la Franja de Gaza fueron nombrados en ningún momento de la noche.