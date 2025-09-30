El arquero Sergio Romero vive un presente complejo en Boca y dejó una polémica frase que generó revuelo en los hinchas al señalar que "nunca" se fue del arco del equipo de la Ribera.

A sus 38 años, "Chiquito" Romero no suma minutos oficiales en lo que va del año y es considerado el cuarto en la lista del entrenador Miguel Ángel Russo, por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

En ese contexto, Romero dejó una frase que rápidamente levantó polvareda, ya que, a la salida de los premios Martín Fierro 2025, mientras buscaba a su esposa Eliana Guercio, un hincha le pidió su regreso al arco de Boca.

"Extraño mucho el arco de Boca; nunca me fui", respondió el ex arquero del Manchester United, en el que fue un mensaje breve, pero contundente y que pone sobre la mesa la incógnita sobre su verdadero rol en el plantel y la decisión del entrenador.

Lo cierto es que el panorama en el arco del equipo de la Ribera es delicado porque Marchesín está en duda por cuestiones físicas y hay un bajo nivel colectivo que expone esa zona como uno de los puntos más débiles del equipo.

Aun así, desde los pasillos de Boca se habla de que Romero no está "borrado" como sucedió con Cristian Lema. El arquero se entrena a la par de sus compañeros y no generó conflictos puertas adentro, lo cual lo mantiene todavía en el club.

Superávit en el club

En el plano institucional, este martes se llevó a cabo la reunión de Comisión Directiva de Boca con la presencia del presidente del club, Juan Román Riquelme. Durante el encuentro se trataron temas de relevancia institucional y económica que marcarán la agenda de la entidad en las próximas semanas.

El punto más destacado, según informó Doble Amarilla, fue la convocatoria a la Asamblea de Socios que se celebrará el 29 de octubre, donde se presentará el balance anual y se someterán a consideración las cuentas de la institución.

Según lo informado oficialmente, el balance arroja un resultado superavitario de 30 millones de dólares, un número que refleja la solidez financiera del club en el último ejercicio. Este resultado positivo será uno de los ejes centrales del debate con los socios en la próxima Asamblea.

La conducción xeneize remarcó que este superávit millonario permite proyectar con mayor tranquilidad el futuro deportivo e institucional, en un contexto donde la economía del fútbol argentino (y del país) atraviesa grandes dificultades.

Con esta convocatoria formalizada, Boca se encamina a un mes clave en lo político y económico, con la mirada puesta en la continuidad de la gestión encabezada por Riquelme.

En cuanto al fútbol y pese a la disolución del Consejo, Riquelme resolvió no designar a un nuevo manager deportivo en el corto plazo.

La explicación que dieron desde el entorno boquense se apoya en una razón estratégica: introducir una figura de peso en medio de la competencia, con el equipo peleando por la clasificación a la Libertadores 2026, podría alterar el delicado equilibrio interno.

Además, Riquelme se muestra conforme con el trabajo que Marcelo Delgado realiza en solitario. El "Chelo" logró sostener el día a día con solvencia y sin sobresaltos, lo que terminó inclinando la balanza hacia la continuidad sin refuerzos jerárquicos. Así, la planificación para sumar un nuevo nombre se traslada, sin urgencias, al inicio de 2026.