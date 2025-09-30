La defensa de Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. acusado del fentanilo contaminado, apelará el procesamiento con prisión preventiva dictaminado en su contra por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

La medida fue confirmada por Gastón Marano, abogado de García Furfaro, y se espera que la presentación del escrito se realice en los próximos días.

Además, según se supo, la defensa de los otros 13 procesados también apelarán la resolución de más de 400 hojas en las que se detallan los mecanismos utilizados por los acusados en este caso y que provocó, hasta el momento, la investigación de 124 muertes por el opioide adulterado.

El juez Kreplak consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios, a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta, en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.