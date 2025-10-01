El consumo de los hogares registró un retroceso en agosto no sólo respecto de un año atrás (caída del 0,5 por ciento) sino en comparación con el mes anterior (0,6 por ciento), según reveló la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El dato de agosto interrumpe la tendencia positiva que la comparación interanual había mostrado a lo largo de ocho meses consecutivos. El Indicador de Consumo (IC) que elabora la entidad alcanzó en 2024 valores mínimos que al compararlos con 2025 marcaban una tendencia positiva.

Agosto fue un mes de altas tasas de interés que afectaron al crédito de las familias, que venía incentivando el consumo. A pesar de aminorar su crecimiento durante los últimos meses, el crédito a hogares y familias continúa su tendencia positiva, indicaron desde la CAC, al reconocer el impacto de las altas tasas de interés en el consumo.

En efecto, desde la CAC afirmaron que “el consumo masivo reanudó su recuperación, mientras que el consumo de bienes durables mostraría cierta moderación (...) No obstante, persiste un cambio en la composición del gasto de los hogares, con una orientación hacia bienes durables, impulsada por el acceso al crédito, en detrimento del consumo cotidiano”.

“Los tipos de financiamiento más dinámicos continúan siendo tarjetas de crédito y préstamos personales, por adelante del crédito prendario e hipotecario. En paralelo, la compraventa de inmuebles y el patentamiento de automóviles mostraron durante el octavo mes del año un crecimiento interanual menor que el de los meses anteriores, pero aún marcadamente positivo”, agregaron.

La contracción del 0,6 por ciento respecto al mes anterior está en línea con la caída que ya se había observado en julio de la mano del aumento en las tasas de interés. El dato que se suma en agosto es la contracción también en la comparación interanual del 0,5 por ciento. A su vez, si se coteja contra agosto de 2023, el IC se encuentra un 3,1 por ciento por debajo de los registros.

El análisis por rubros mostró una dinámica mixta en el octavo mes en sus variaciones interanuales. El sector de indumentaria y calzado registró un crecimiento estimado de 4,3 por ciento interanual, que se explica principalmente por el bajo nivel de comparación del mismo mes de 2024. Advierten que el precio relativo de esta categoría continúa en caída y eso estimula el consumo.

Por el lado de transporte y vehículos, mostró un crecimiento del 4 por ciento interanual, impulsado por un aumento del 44 por ciento en el patentamiento de automóviles, que arrojó el máximo valor para un mes de agosto desde el año 2018.

El consumo en recreación y cultura presentó un crecimiento del 23 por ciento interanual, debido a una base de comparación baja y a un “boom en la compra de entradas de cine”, indicaron desde la entidad.

Por el lado de vivienda, alquileres y servicios públicos tuvo un decrecimiento estimado de 1,2 por ciento interanual. Y el resto de los rubros experimentaron una contracción estimada de 5,3 por ciento interanual.

Asimismo, el consumo de bienes de consumo masivo avanzó un 4 por ciento contra agosto de 2024, pero cayó en la comparación contra julio un 1,9 por ciento. Sin embargo, como se señaló, el consumo de bienes durables desaceleró su crecimiento luego de varios meses al alza.

Persiste un cambio en la composición del gasto, con una orientación hacia bienes durables, que es impulsada por el acceso al crédito, en detrimento del consumo cotidiano.