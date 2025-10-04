Ana María Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino ESMA, repudió que el Gobierno haya eliminado del sitio de memoria toda referencia específica a los delitos sexuales cometidos en cautiverio contra las mujeres desaparecidas. Desde la lucha por verdad y justicia, advirtió que no se trata de un mero cambio de cartelería, sino de un intento de silenciamiento y negacionismo.

“Nosotras, las sobrevivientes, nunca hemos dejado de estar en esta batalla por la memoria, porque no solo nos pasaron cosas espantosas ahí adentro, sino también como mujeres nos costó mucho reconstruirnos en un país que había quedado silenciado. Llegada la democracia fue muy difícil poder contar lo que nos había pasado ahí”, recordó en la 750.

La exdetenida señaló que el proceso para nombrar esas violencias fue largo, colectivo y doloroso: “Mucho tiempo después las mujeres pudimos hablar sobre lo que nos pasó en el sitio. Y el sitio no es un lugar quieto, es un lugar en constante ebullición. No es un museo donde hay una momia, habla por sí solo”.

“Cuando hablamos que estos señores usurpadores, mentirosos y burros hablan que no hubo 30.000 desaparecidos, les puedo decir que en estos sitios -que no es solo la ESMA- surgen nuevos compañeros y compañeras que nunca fueron nombrados, porque es una historia que todavía hoy está en situación de arranque”.

Asimismo, la militante expresó su indignación ante la banalización de las marcas de la dictadura. “Ir a ese lugar y encontrar un pibe que no tiene idea de lo que significa el sitio, se creen que es una cuestión de lenguaje inclusivo. Son muy precarios y nos odian porque nos tienen miedo”, aseguró.

“He dedicado mi vida a pensar en el otro y terminar en esta situación, no lo voy a aceptar. No nos van a vencer. Somos tercos porque lo sentimos, porque tenemos marcas en los cuerpos. Y esto se hereda, porque sigue en nuestros hijos y nuestros nietos”, concluyó.