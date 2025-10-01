La primera destinataria de la descarga eléctrica de una pistola de electrochoque marca Taser, que utiliza la Policía de Rosario desde hace 20 días, fue la hermana de una víctima de violencia de género. La mujer fue “reducida” el domingo por la noche luego de que personal de la fuerza de seguridad asistiera a un llamado de violencia familiar que tenía como víctima a la hermana de la “reducida”. “Es una herramienta de trabajo excelente”, dijo el subcomisario Matías Moreira, jefe de la empleada que la utilizó, la suboficial Juana Rodríguez. Ambos fueron recibidos por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. “Nos sirve para proteger tanto al personal personal policial como a su vez a la persona que es reducida”, evaluó el uniformado.

Para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), las armas de electrochoque “son un instrumento de tortura, debido al gran dolor que provoca, afectando el derecho a la vida, la integridad física, y en algunos casos, llegando a producir la muerte”. En 2012 se registraron 500 muertos por su uso, según el organismo.

El paso de la descarga eléctrica por el cuerpo de la mujer ocurrió el domingo por la noche durante una intervención policial en Ovidio Lagos al 8.500. Personal de la fuerza de seguridad llegó hasta el lugar por una denuncia de violencia de género. La destinataria del primero uso de la pistola Taser no fue el agresor, sino la hermana de la víctima, que de acuerdo al relato oficial agredió al personal policial.

La significación que el asunto tiene para el Gobierno de Santa Fe quedó de manifiesto en un posteo en la cuenta de la red social X del mandatario provincial, Maximiliano Pullaro, que coincidió con su participación en una conferencia de prensa del espacio político Provincias Unidas en Puerto Madryn. “En Rosario se utilizó por primera vez una pistola Taser”, escribió alguien en la cuenta oficial del gobernador. “Estamos invirtiendo en equipamiento y preparación para tener la mejor Policía y que cada santafesino pueda vivir en paz”, afirmó el administrador de redes.

El Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino también dio cuenta de la buena nueva. “En Rosario se dio el uso de la pistola Taser por primera vez. Sucedió este domingo por la noche en la zona sur de la ciudad. La rápida intervención policial evitó un desenlace peor”, especuló Cococcioni. “La persona que recibió la descarga se encuentra en buen estado de salud y sin secuelas”, añadió la comunicación de la cartera.

“Un elemento útil”

La empleada policial encargada de disparar por primera vez la descarga de una Taser desde que hace 20 días el Ministerio de Justicia y Seguridad distribuyó unas 100 entre personal capacitado para su uso, evaluó que “es un elemento útil, no es de mayor peligro, si se la sabe utilizar, obviamente”.

La suboficial Rodríguez relató en una rueda de prensa los pormenores del caso, que el Gobierno expuso difundiendo un video de la intervención. El uso de la pistola conlleva la obligación de quien la emplea de llevar una videocámara que graba la secuencia. “Fuimos a un violencia familiar como refuerzo de unos compañeros, estábamos bien, teníamos la situación controlada, habíamos auxiliado a la femenino que fue víctima de violencia de género, ahí llega la hermana de la misma, no cruzamos palabra con ella, va directamente hacia mis compañeros, se da cuenta de lo sucedido, empieza golpear el móvil y a insultar y golpear a mis compañeros”, relató.

Según se observa en el video, un policía varón toma del cuello a la mujer, mientras otro intenta también controlarla. “Cuando estaba con la víctima visualizo eso, empiezo a dar la voz de alto y todo el protocolo que corresponde. Ella no hizo caso, a lo que yo ahí decidí usar la Taser. Antes de eso traté de avisarle que se quedara quieta y pedirle a mis compañeros que se corran del lugar para poder usarla”, describió.

En el video difundido por la cartera de Seguridad se escucha a la suboficial gritarle a la hermana de la víctima de violencia de género “quieta en el piso, quieta”, hasta que dispara y la mujer se desploma y queda, efectivamente, quieta. “Cuando uno sale a la calle tiene que mentalizarse que puede pasar cualquier cosa. Una vez que nos dieron el curso y salís con el elemento, sabés que en cualquier momento la podés usar”, sostuvo Rodríguez.

Su jefe Moreira, que no la usó pero le contaron, señaló que la electrocución “es una herramienta de trabajo excelente” ya que “nos sirve para proteger tanto al personal personal policial como a su vez a la persona que es reducida”. El subcomisario opinó que “en muchos de estos casos, sin la Taser, una situación similar termina con lesiones tanto de la persona reducida como del personal policial”.

Sostuvo que “cualquier persona que se torne agresiva puede autolesionarse, o hacerlo con el personal o un tercero. En este caso esta herramienta hace que tengamos una opción antes que utilizar otro tipo de armamento o de fuerza mayor”.

Violencia institucionalizada

Como publicó Rosario/12, la delegación Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionó el uso de “la herramienta” al señalar que “se avanza progresivamente a la institucionalización de la violencia represiva como política de Estado, esta vez, implementando armas que implican dolor, tortura y llegan a producir la muerte”.

El comunicado del organismo puso el acento en el valor simbólico que el uso legal por parte de las fuerzas de seguridad de ese tipo de armamento posee en un país con la historia de la Argentina, que hace cuatro décadas impulsó desde el Estado un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en el que el empleo de la picana eléctrica tuvo un rol central en los campos de concentración.

“A 49 años del último golpe de Estado, en nuestra historia reciente, este tipo de armas fue utilizada de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida, motivo por el cual, en materia de derechos humanos, memoria y no repetición de estos crímenes, este tipo de decisiones implican una regresión inadmisible”, concluyó la APDH.