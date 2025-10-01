La cuenta de redes sociales del club Rosario Central recordó ayer a Ivana Garcilazo, la hincha de Central asesinada de un piedrazo en la cabeza el 30 de septiembre de 2023 en Ovidio Lagos y Montevideo, cuando regresaba del clásico con Newell's en el Gigante de Arroyito. Por el hecho, fueron imputados tres hinchas leprosos, uno de ellos tras ser capturado en Bolivia luego de estar prófugo durante más de un año.

"Dos años sin Ivana. Tu recuerdo vive en nosotros", escribieron en la cuenta oficial del club. Ivana tenía 32 años cuando fue atacada con un piedrazo en la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos. La joven circulaba en moto hacia su casa luego de haber presenciado el clásico donde Central venció 1 a 0 a Newell's con gol de Ignacio Malcorra, de tiro libre, en el segundo tiempo. Regresaba con Daniel, su pareja, cuando fueron atacados por al menos tres personas que estaban en la ochava de Lagos y Montevideo arrojando piedras. Una baldosa dio en la cabeza de Ivana, que cayó y murió sobre el asfalto.