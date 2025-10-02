Si bien el psicoanálisis no está unificado y existen, actualmente, varias orientaciones y direcciones respecto de cómo entenderlo y practicarlo -el nombre de Jacques Lacan es aquí el parteaguas principal-, en el estado de la civilización en el que estamos, vamos a arriesgar una posible definición:

1.

El psicoanálisis es una de las más tardías y novedosas producciones culturales después del arte, la religión, la filosofía y la ciencia. No hay que confundirlo con ningún sistema de pensamiento, a saber, filosofía alguna. Sigmund Freud nunca pretendió que el psicoanálisis se convierta en una simple o compleja concepción del mundo.

Es una producción que hay que ubicar en el contexto de las denominadas ciencias conjeturales, ocupada en la investigación de una serie limitada de fenómenos. Jacques Lacan en 1964 la denomina ciencia de lo inconsciente.

Forma parte de lo que Max Weber llamó el proceso de desencantamiento del mundo iniciado en el siglo XVI por la reforma protestante en paralelo con las ciencias modernas. Esto es, al decir de Marcel Gauchet, la eliminación de la magia como técnica de salvación o, en sentido más amplio, el agotamiento del reino de lo invisible. En no pocas oportunidades, Sigmund Freud hablará del psicoanálisis como magia atenuada, subrayando el poder físico de las palabras.

2.

Una teoría rigurosa sobre el psiquismo humano, insoslayable para todas las teorías psicológicas hasta el momento postuladas. Un aparato de lectura de alta fidelidad sobre la relación de los seres humanos entre sí y de la relación del ser humano para consigo mismo.

La introducción de la hipótesis del inconsciente en la reflexión sobre la vida humana y sus derivas efectuará una ruptura epistemológica sin precedentes en el contexto de lo que Michael Foucault denominaba la “historia de los sistemas de pensamiento”. Reconocida por muchos, rechazada o desestimada por otros, imposible de ignorar o pasar por alto para todos.

3.

Una teoría innovadora que aborda lo real de eso que denominamos cuerpos humanos, muy distinto del real que gobierna los organismos animales -al cual también, en muchas formas, estamos sometidos- investigado y teorizado por las ciencias médico biológicas. Con el término pulsión, Sigmund Freud va a ubicar la relevancia, el valor, las consecuencias irreductibles que tiene lo sexual en la vida anímica de todos los seres humanos. Eso que los biólogos denominan instinto animal no aplica para explicar las diversas circunstancias en las que se ven implicados los cuerpos humanos.

Este principio de orientación que funciona muy bien en el reino de la naturaleza, donde existe para cada uno un objeto predeterminado que asegura la supervivencia de la especie, en el mundo humano, está perdido.

Los humanos nos orientamos siempre a través de los otros, condición irreductible para perseverar en la vida, lugar en el que nos armamos en el contexto de un mundo articulado por significantes y significados. Es decir, nos orientamos por la vía de la identificación al otro y el saber-no saber que de ese acto deriva.

Muchos de los más lúcidos antropólogos, lingüistas e historiadores del siglo XX confirman esta tesis. Emile Benveniste resume magistralmente lo antes dicho “El lenguaje está en la naturaleza del hombre, que no lo ha fabricado. Siempre propendemos a esta figuración ingenua de un período original en que un hombre completo se descubriría un semejante no menos completo y entre ambos, poco a poco, se iría elaborando el lenguaje.

Esto es pura ficción. Nunca llegamos al hombre separado del lenguaje ni jamás lo vemos inventarlo. Nunca alcanzamos el hombre reducido a sí mismo, ingeniándose para concebir la existencia del otro. Es un hombre hablante el que encontramos en el mundo, un hombre hablando a otro, y el lenguaje enseña la definición misma del hombre”.

Hablante y por lo tanto roto, extraviado en el mar que la palabra funda, preso de una ficción eficaz llamada humanidad, arrancado por siempre del reino de lo natural, lo dado, lo que encaja, lo que muta muy lentamente a riesgo de perecer. Lo que, a estas alturas de la historia, está profundamente intervenido, modificado, alterado por el poder sin límites del saber humano.

Friedrich Nietzsche, a fines del XIX, advertía: “la voluntad de saber nos conduce inexorablemente al ocaso”. La pulsión, lo real del cuerpo, es efecto de la incorporación del significante en lo vivo, las resonancias de la letra en la carne, un principio de desorientación, en tanto no articula el cuerpo a un objeto dado, sino que lo liga al juego formal del signo.

Desde ese momento no existirá para el humano un objeto adecuado que le garantice la vida, la satisfacción o la supervivencia. No habrá en los cuerpos humanos teleología alguna. Todo cuerpo se organiza y desorganiza en función del juego de demandas, deseos y necesidades de otros cuerpos hablantes. En este sentido el cuerpo es siempre cuerpo del Otro.

El concepto de sexualidad en psicoanálisis, fundado sobre el término pulsión, trasciende la concepción biológico–religiosa–popular de la sexualidad apoyada, fundamentalmente, en las ideas de genitalidad, reproducción y naturaleza. No quiere decir esto que las rechace, las acepta como objetos de análisis teórico.

La sexualidad humana para el psicoanálisis se hace extensiva a todas las etapas de la vida humana, se constituye como un campo específico de indagación teórica, una serie de relaciones simbólicas, imaginarias con sus imbricaciones carnales, y se despega y pone en tensión con todas las concepciones hasta ese momento -1905- formuladas.

4.

Por último, el psicoanálisis es, específicamente, una práctica, método de tratamiento, instituido socialmente, legitimado por quienes lo ofrecen y quienes se benefician de sus efectos. Está anclada y fundada en el poder transformador y curativo de las palabras. No al modo en que históricamente se ha usado el ensalmo o el hechizo, como bien lo mostro Lain Entralgo en el año 1958.

La novedad será que Sigmund Freud dará valor a la palabra de los propios implicados en los problema y enigmas que denuncian. No es la palabra del médico, del cura, del chamán la que tiene efectos, eso está en el campo de la sugestión hipnótica. Tampoco la de un paciente que dice lo que quiere y se descarga, eso es la catarsis.

Por el contrario, la palabra que cuenta en el psicoanálisis es la que circula entre un analizante y su psicoanalista, en el contexto de una relación muy particular, denominada por Freud amor de transferencia. Es algo que se arma, emerge, se articula en ese entre dos y siempre dice más de lo que queremos y mucho menos de lo que deseamos.

*Psicoanalista, docente, escritor. IG: Alejandro.benedetto