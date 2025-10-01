Cuba rechazó su exclusión, junto con Venezuela y Nicaragua, de la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en Punta Cana (República Dominicana), y acusó a Estados Unidos de ser responsable de esa "decisión impuesta" al país anfitrión.



En un mensaje en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el evento se realizará "sobre la exclusión y coerción" y vaticinó que, por tanto, la Cumbre "está condenada al fracaso".



"Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el Gobierno de EEUU a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas", escribió el ministro de Exteriores de la isla más grande del Caribe.



En ese mismo sentido, Rodríguez aseguró -en un comunicado- que la decisión "constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del secretario de Estado estadounidense", el cubano-americano, Marco Rubio.

"De persistir esta decisión, prevalecerá la subordinación y el sometimiento al vecino voraz y expansionista, que amenaza la paz, seguridad y estabilidad regionales en abierto desafío a la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz y comunidad de Estados independientes y soberanos en ejercicio de la libre determinación, en unidad basada en la diversidad", denunció la Cancillería cubana

La postura dominicana

La Cancillería de la República Dominicana informó este martes la decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En un comunicado, el ministerio dominicano de Exteriores precisó que, al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el Ejecutivo anunció que dicha cumbre sería inclusiva, "propósito que procuramos honrar", sin embargo, "frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países".



En ese sentido, "la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela -países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas- constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", afirmó la nota publicada en la página web de la Cancillería.



La decisión de no invitarlos en esta ocasión, "responde a un criterio estrictamente multilateral", señaló la Cancillería dominicana que subrayó, además, que la relación bilateral de República Dominicana con cada uno de estos Estados "mantiene características propias".

El antecedente de Los Ángeles

. Esta decisión del Gobierno del demócrata Joe Biden fue blanco de críticas de distintos países de la región.Como respuesta,