La importante empresa alimenticia Tía Maruca conocida por su presencia en las góndolas de todo el país, anunció el cierre de su planta en Chascomús y el despido de 27 empleados a quienes les adeudan el aguinaldo, salarios y a quienes buscan desvincular sin pagar la indemnización que corresponde.

Marcia Landa, delegada gremial de Tía Maruca, afirmó por la 750 que la noticia fue comunicada por el propio gerente de recursos humanos, quien justificó la medida en la caída de la productividad y las ventas.

“Acá producimos las fajitas. Yo trabajo hace 19 años acá. Tengo compañeros con 24 años de antigüedad, toda una vida”, comenzó sobre la desazón que generó el despido de los compañeros de planta.

Además, denunció el accionar de la empresa y remarcó que “en un principio nos invitaron a pasar a la oficina de a uno para ofrecernos una remuneración que no era lo que nos correspondía". "Era un acuerdo individual a cada uno. Pero tomando en cuenta no se qué, porque era una indemnización del 50 por ciento”, dijo.





“Si bien sabemos que la planta no va a volver a abrir, porque se les ofreció mucha ayuda a la gente que vino, no la tomaron. Lo que quieren es llevarse la planta de acá, de Chascomús. Y se la van a llevar”, afirmó.

Según explicó, los telegramas de despido “no llegaron porque tenían un (proceso) preventivo de crisis. Pero todavía no cobramos septiembre. Teníamos armada una reunión con el ministerio de Trabajo el 26, un día después de que cerraron la fábrica, pero por el aguinaldo que nos tienen atrasado”, añadió.

Luego, finalizó: “No hay posibilidad tampoco de reincorporación, porque la otra planta es en Luján y en San Juan. Es imposible. Pero ya tenemos asumido que la planta ya se fue de Chascomús, queremos lo que nos corresponde, básicamente”.

Seguí leyendo