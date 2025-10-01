El economista y exsecretario de Comercio Roberto Feletti advirtió por el devenir del rumbo del gobierno de Javier Milei y lanzó duras críticas al programa económico de La Libertad Avanza, al tiempo que señaló que la administración parece tambalear cada vez más y no hay rescate financiero ni gesto político de Estados Unidos que parezca encausarlo.

Luega de la disparada del dólar, el repunte del Riesgo País y el endurecimiento del cepo con restricciones a las billeteras virtuales, Feletti fue contundente y remarcó que existe una "desconfianza generalizada con el programa y el equipo económico".

“Ni la foto con Trump ni el acuerdo con las cerealeras lo pudo resolver. Lo que pasa es que un equipo económico que solo apostó a la especulación financiera y a la salida de divisas constante tiene una crisis de confianza enorme en el programa y en el equipo”, afirmó. Y dijo: “Porque reconocen esto como insostenible. Este esquema sin producción y con solo especulación, donde la tasa de interés se empieza a romper. No hay tasa de interés que aguante”.

Pero, ¿a qué se debe esto? Según dijo Feletti a la 750, “hay un pasaje de pesos a dólar que ya venía desde los últimos tres meses con fuerza, y ahora se agudizó por los propios límites del equipo económico”.

“Fue payasesco ir a un programa de streaming a gritar que el dólar flota y que si está barato, comprá campeón. Bueno, te están haciendo caso. Un tercio de la economía lo explica la intermediación financiera. Esto es lo que está pasando”, dijo. Por lo que afirmó: “Este esquema se agota. Y se agota ahora la liquidación de divisas que abrieron de las cerealeras y no logran acumular reservas”.

En este contexto, contradijo los dichos de Javier Milei, que salió a decir que el rumbo económico es el correcto: “El camino es el correcto para un grupo de fondos de inversión y especuladores, o para las cerealeras que en una semana se embolsaron 1.500 millones de dólares. Pero no para las empresas de construcción, para las alimenticias. Y estos son datos públicos. Las empresas están cerrando”.

“Los bancos van a tratar de defender sus depósitos porque necesitan liquidez. Porque los activos de los bancos están mayoritariamente comprometidos con títulos públicos, que si bien el Central se los permite valuar a valor técnico contable para que no se muestre un patrimonio deteriorado, el valor de mercado de esos títulos es menor al que lo tienen valuado. Eso lo saben los agentes económicos. Y alguien ve que si a mí me dan una tasa del 3 % mensual y hay un salto cambiario del 14%, es lógico que haya un intento de defender ese valor”, enfatizó.