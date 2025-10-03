“Pienso lo fácil que fue para mí asumir mi mancha gracias a la crianza que tuve”, reflexiona y pronuncia en voz alta Camila del Campo. Actriz de cine, bailarina aérea, modelo en Europa. Nacida en Parque Chacabuco en 1999, devota del Ciclón en los mejores y peores momentos, Camila salió del cuerpo de su madre con malformaciones vasculares. Una formación de los capilares de la piel distinta a la mayoría de las personas. Desde el primer día de su vida tiene una mancha de vino oporto en la cara. Una singularidad que la hizo transitar caminos dolorosos y reveladores.

Con el porte de una actriz francesa de la Nouvelle Vague y la sensualidad intimidante de Isabel Sarli, Camila del Campo apunta sus ojos al mundo y el mundo no puede dejar de verla. Su rostro es un cuadro abstracto de una belleza misteriosa, una pieza magnética de Mark Rothko que contiene una nube flotante en la que deseamos entrar. Atravesar qué hay más allá de la textura y los colores superpuestos formando pigmentos inclasificables. Camila deseó ser actriz desde niña, pero una marca en la piel le hacía pensar que iba a costarle el doble que a cualquier chica. Un castigo que no surgió de su propia mirada sino de los comentarios hirientes de compañeros de colegio y transeúntes que ni siquiera conocían su nombre. “Me decían ‘Sos un diablo con la mitad de la cara roja, la mitad de la cara blanca’. Y no solo en la escuela, en la calle también”, me cuenta en exclusiva para Las12. La gente consideraba que la mancha de su cara estaba mal, debía ser borrada. Pero no quien la llevaba, a pesar de las ambivalencias que siente. A veces le gusta, otras no. No quiere estar obligada a amarla o mostrarla con orgullo, pero sabe que es parte de ella.

Camila desfila en pasarelas de París y es retratada para marcas importantes en Barcelona.

Una red de amor vascular

Y no solo parte de ella, sino también de otras personas que conviven con la misma mancha. Fue entonces cuando, junto a Luna Reicano, decidió armar una red vascular: una página de Instagram curada por ellas que le da lugar a rostros que atraviesan demasiada soledad. Publican fotos e historias que envían los protagonistas o familiares de ellos, así se fue construyendo esta comunidad que, además de entablar lazos y combatir la ignorancia sobre el tema, busca la existencia de una Ley.

En los últimos años Camila del Campo descubrió que la mancha que lleva no condiciona su camino profesional. Actuó en cortometrajes y se convirtió en modelo de acá y allá. Como si interpretara un personaje, Camila desfila en pasarelas de París y es retratada para marcas importantes en Barcelona. Va y viene porque no puede estar mucho tiempo sin ir a la cancha. Hasta esta semana trabajó de lunes a viernes en una gráfica en La Matanza, al mismo tiempo que hacía producciones de moda. Tiene un solo cuerpo y mil vidas. En 2025 llegó al Festival de Sundance con una película producida por MUBI que la obligó a hablar en inglés. Su personaje, Manchi, comparte escenas con Valeria Lois y Alex Wolff. Magic Farm, la comedia dramática dirigida por Amalia Ulman y filmada en el interior del país, era la oportunidad que la actriz esperó por años. Apenas apareció en la primera escena me pregunté: ¿por qué no puedo dejar de verla?

¿En qué clase de familia creciste?



--Tengo un padre, una madre y una hermana mayor de 2 años y medio. La verdad es que he sido bastante privilegiada. Crecí en una casa donde nos queríamos mucho. Por mi mancha desde muy chica iba mucho al hospital para ir a hacerme distintos estudios, era el protocolo. Yo nací en 1990 y en esa época había muy poca información sobre esas manchas. Entonces hacían investigaciones para ver si tenía síndromes asociados, o si me iba a perjudicar de alguna manera. Cuando cumplí 6 años me confirmaron recién que no tenía ningún síndrome asociado.

¿De qué manera te criaron?

--Daban por natural mi mancha. Y en algún sentido eso fue para bien y para mal, porque cuando empecé la primaria me bajó el razonamiento. Entendí cómo se manejaba el mundo, fue una patada en la cabeza darme cuenta de que mi mancha no era común.

¿Cómo te afectó ese primer contacto con pares, por fuera de tu familia?

--Muchas veces volvía de la primaria llorando. Y mi vieja, al verme llorar, muy abierta me decía “Si querés te la sacamos la mancha, hacemos lo que vos quieras para que sufras menos”. Entonces, siempre fui muy agradecida con mi familia. También porque siempre respetaron y acompañaron todo lo que quise hacer.

¿Qué sucedía en la escuela para que vuelvas llorando?

--Me decían “Te tiraron un tomate en la cara” o “Se te pegó una frutilla en la panza de tu mamá”. Y también recuerdo cuando descubrí que existían otras personas con una mancha en la cara.

¿Qué te pasó cuando descubriste que había otros?

--Fue de niña, una vez que fuimos al Parque Rivadavia para cambiar figuritas. Íbamos todos los domingos, pero un día yendo para ahí me cruzo a un chico con mi misma mancha. Nunca en mi vida había visto otras personas como yo. Pensaba que era la única en el mundo. Y lo gracioso fue que pensé ‘Ah, vos sos el elegido varón que tiene la mancha y yo la mujer’

¿Te sigue pasando que alguien te diga algo en la calle sobre tu mancha?

--Sí, al día de hoy. En 2022 escribimos un proyecto de Ley que se trataba de promulgar en el calendario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de mayo como día de concientización sobre las marcas de nacimiento vasculares. Y justo cuando fui a defender este proyecto de Ley que escribimos con otras personas, antes de entrar al lugar, un señor me paró en la calle. Yo me había olvidado por completo de esa situación.

¿Qué te dijo?

--Me paró para decirme "No te preocupes, mi abuela era bruja y curandera. Te tenés que comprar cilantro, ponértelo en un té, calentarlo, y te vas a curar.". Me dice eso y se empieza a ir, pero yo lo paro y le digo: "Pero, ¿me voy a curar de qué?". Y el hombre me contesta “De la mancha que tenés en tu cara, se te va, no te preocupes” De esas situaciones me pasaron muchísimo. Por ejemplo, hubo gente que me dio tarjetas en la calle prometiéndome que me iban a dar una solución en ese lugar. Me acuerdo de una vez que estaba caminando por Once y una mujer me dijo, "Vení, vamos a la iglesia que te vamos a sacar el diablo de la cara”.

Lo que contás es que muchas personas desconocidas sostenían que esa mancha que llevás en la cara estaba mal.

--Sí, que tenía que sacármela o curarme de algo. No sé si fue porque mi familia se tomó siempre muy natural el tema, pero creo que nunca odié a mi mancha. Odié sí el hecho de querer dedicarme a la imagen, al ser actriz, y sentir que no iba a poder lograrlo por mi mancha. Recuerdo ese momento de mirarme al espejo muchas veces después de estar actuando en el living de mi casa. Mirarme al espejo y pensar: ¿cómo voy a hacer?

¿Pensabas que no era posible actuar en una película por tener una mancha en la cara?

--A veces pensaba que no era posible, otras que era posible pero me iba a costar mucho. Me enojaba mucho que mi mancha sea justo en la cara, pensaba que tenía mucha mala suerte porque, por ejemplo, mi hermana no quería ser actriz y ella no tiene una mancha en la cara.

¿Y qué son exactamente las manchas de nacimiento vasculares?

--Mi mancha se llama ‘mancha de vino oporto’. En bibliografías médicas no las nombran así sino como ‘malformaciones vasculares’. Es una formación de los capilares de la piel distinta a la mayoría de las personas. Hay más vasos sanguíneos. Así como uno tiene en una parte piel blanca y en otras partes puede tener más oscuro, mi piel tiene más capilares con sangre, entonces es roja. Al no ser médica no quiero entrar mucho en la definición, pero durante la pandemia me interesé más por el tema y eso fue lo que me explicó mi dermatóloga.

Mencionaste que tus padres te ofrecieron sacarte la mancha. ¿En qué consiste ese procedimiento?

--Te podés sacar la mancha con sesiones de láser. Te van quemando los vasos sanguíneos. No estoy segura de que se te vaya al 100%, creo que sí. Hay gente que se le engrosa la mancha con el paso de los años. A veces se saca por estética, pero también porque en algunos casos es conveniente porque la mancha tiene algunos síndromes.

Vos decidiste no transitar ese camino.

--Cuando nací el médico no le dio bola a mi mancha, dijo que era de nacimiento y nada más. Pero a los días tuve fiebre, me llevaron al hospital y cuando me dieron el alta una médica paró a mis papas y los asustó con la presencia de la mancha en la cara. En ese momento había mucha desinformación y ellos hacían lo que le decían los médicos. Entre mis 2 y 4 años me hicieron cuatro o cinco sesiones láser. Mi mamá veía que yo lloraba muchísimo porque te queman básicamente. Era muy chiquita y la pasaba muy mal. Entonces cuando los médicos les confirmaron a mis padres que la mancha era solo una cuestión estética decidieron que abandonara el tratamiento. Y de grande no quise hacerlo.

¿Podrías decir que llevás la mancha con orgullo?

--No sé si si la llevo con orgullo, creo que es parte de mí. Me acuerdo de que cuando el chico que me gustaba me había dicho que era un dragón con la mitad de la cara roja y la mitad de la cara blanca, lloré muchísimo

Vos pensaste que era algo feo lo que te decía, pero yo lo interpreto como algo hermoso ser un dragón

--Sí, pero yo quería que me diga que soy linda. Me preguntaba ‘¿por qué el chico que me gusta piensa que soy un dragón?’. Me acuerdo de estar hecha un bollo en la cama llorando, y mi mamá desesperada diciéndome “Te sacamos la mancha, no sufras”. Esa fue la primera vez que lo pensé como opción, pero me daba miedo que no me guste cómo quedara y no poder volver para atrás. Perder eso que era mío.

Entonces no sé si puedo decir que llevo la mancha con orgullo, porque sigo siendo muy insegura en un montón de cosas. La mancha de por sí me gusta, aprendí a querer y a llevarla con naturalidad.

Todas las situaciones feas o incómodas tuvieron que ver con la mirada del otro.

--Tal cual. De hecho, en febrero de 2020 había averiguado sobre una base específica para tapar bien la mancha antes de ir a los castings. Quería ir ya maquillada y que me evalúen solo por mi actuación, y no por mi imagen. Después llegó la pandemia y me bajé de esa.

"No es que yo estoy re segura y todos los días me levanto y digo “amo mi mancha”, dice Camila. Fotos: Sebastián Freire.





Vida modelo

¿Cómo decidiste, además de actriz, ser modelo?

No lo decidí. A partir de un comentario desafortunado de un compañero de actuación, en una clase virtual, empiezo a investigar por primera vez sobre mi mancha. Le hablé a mi dermatóloga y a partir de esa charla hice un video explicando qué es. Tarde 21 años en interesarme y averiguar que era mi mancha. Muchas veces me preguntaban por redes sociales “¿Qué te pasó?”, y me parecía una buena idea informar con un video. Lo hice, el video se viralizó y me empezaron a llamar de marcas. Después me llamó la agencia que me quería representar. Yo en ese momento era niñera y paseaba perros, estaba bastante deprimida. En la agencia me preguntaron "¿Querés trabajar de esto?", y acepté porque es lo más parecido a la actuación. Era ponerme en el papel de modelo y posar.

Y arranqué así, y después fue un loco. O sea, me mandaban a trabajar afuera. Si alguien me decía en 2019 que me iba a pasar todo esto me hubiera parecido imposible.

Sucedió bastante rápido tu crecimiento como modelo, ¿no?

--En 2021 empecé en la agencia de modelaje que estoy ahora, y a fin de 2021 un día voy a la agencia a hacerme las fotos típicas para el casting y me dicen: "Nos mandaron un mail de una agencia de Londres, te quieren representar. ¿A vos te gustaría trabajar afuera?” Y yo les dije, "Sí, me encantaría, pero no tengo un peso. Si me pagan el pasaje y la estadía, voy”. Y un martes de agosto de 2022 me llama mi representante y me dice "El domingo tenés que estar en Londres". A mi mamá casi le da un infarto. Agarré mis cosas y me fui, estuve tres meses allá trabajando.

¿En qué consistieron esos trabajos en Londres?

--Viajé porque Adidas me contrató, y allá trabajé para distintas marcas. En Europa es muy común que saltes de país en país. Lo único es que yo soy muy futbolera, entonces pedí volver en noviembre de 2022 para el mundial, porque yo el mundial lo quería vivir en nuestro país. Tenía mucha fe en que íbamos a ganar. Menos mal que volví. Después volví en 2024 porque cerré con una agencia de Barcelona, estuve varios meses. Voy y vuelvo desde ese entonces.

Entrar a ese mundo de modelos, ¿te dio más seguridad o más inseguridad con la imagen?

--Al principio fue terrible porque no estaba acostumbrada a verme tanto. O a que las marcas no me pregunten si me gusta o no una foto mía que van a subir. Vos firmás el derecho de imagen y ellos suben lo que les parece bien. Y de repente encontrarme con que alguien tiene el poder sobre mi cara fue fuerte. Después me fui acostumbrando, me fui curtiendo. Hoy, con el diario del lunes, podría decir que el modelaje me ayudó a quererme un poco más. Más allá, claro, de hacer muchísima terapia. Y también de cómo me ayudó una profesora de teatro posicionándome en otros lugares. Pero igual lo que se ve en las redes es muy distinto a lo que yo vivo. No es que yo estoy re segura y todos los días me levanto y digo “amo mi mancha”

Hace poco, en el día de la concientización de las manchas vasculares de nacimiento, escribiste un posteo donde hablabas de las ambivalencias que sentís.

--Sí, lo que yo planteo es que el proceso es muy largo y tiene muchos altibajos. Creo que nos pasa a todos, cada uno con su particularidad. A mí lo que me cuesta de trabajar con las redes es que quien ve los posteos se queda con el mensaje positivo. Y lo que trato de comunicar en esa fecha justamente es que no es que yo tengo re asumida mi mancha. A veces me escriben padres de chicos que tienen la mancha y me preguntan cómo hice para llevarla tan bien, cuál es la receta. Y yo solo les digo que les den amor y las herramientas para que se quieran.

En los países de Europa que trabajaste, ¿tomaron la postura de que sobresalgan tus singularidades o todo lo contrario? ¿Es diferente en ese sentido el mercado europeo al latinoamericano?

--A partir del modelaje yo empecé a entender que podían elegirme por mi mancha. De hecho creo que algo que tiene el mercado europeo es que hay tantas culturas mezcladas que eso hace que todas las singularidades se tomen mucho más en valor. Hay una diversidad mucho más grande. Yo amo a Argentina, me encanta trabajar acá. Pero estamos a años luz del mercado de modelos que hay en Europa. La diversidad allá abarca mucho más: desde tener canas, discapacidades, cuerpos gordos, toda clase de etnias…

Te miraron con otros ojos en Europa...

--Sí, me sentí mucho más cómoda allá. Incluso en la calle. La gente no te mira. La gente no me mira. Quiero decir, no me miran la mancha, a eso voy. De hecho, tome más conciencia de cómo me miran en Argentina durante la pandemia. Cuando usaba barbijo nadie me miraba y una vez fui a correr, me bajé el barbijo y al toque una señora me miró. Y ahí me acordé que era así la situación con mi mancha y la reacción de la gente en la calle.

Creaste una cuenta en Instagram llamada “Vascular red”. ¿De qué se trata ese proyecto?

--Surge por internet. Un tiempo antes de hacer ese primer video que se viraliza había encontrado a una chica que se llama Luna Reicano. Ella tiene mi misma mancha. Empezamos a hablar porque yo hice una publicación romántica en Instagram donde digo que la luna tiene una mancha de vino oporto, el cráter sería. Y que mi cara es como la luna. Ella me contestó contándome que su mamá le decía lo mismo de chiquita. Y empezamos a hablar sobre cuántos años nos llevó conectar con personas que tienen nuestra misma mancha. Recién de grandes pudimos nos dimos cuenta. Luna me comenta que hay muchas páginas que hablan de las manchas vasculares, pero todas son en inglés. De Estados Unidos o Reino Unido. Entonces se nos ocurrió que sería bueno hacer una red latinoamericana, en español, para que nos conectemos entre nosotros.

¿Qué repercusiones tuvo la página desde sus inicios? ¿Lograron construir una comunidad?

--Sí. Lo primero que le dije a Luna es que yo no quiero ser una especie de influencer body positive de la mancha. Respeto eso, pero no me quiero parar ahí. Yo quiero ser actriz. A Luna le pasaba lo mismo, ella es fotógrafa además de un montón de otras cosas. Hicimos el logo nosotras, todo muy casero y al toque se armó una red mucho más potente de la que yo me hubiera imaginado. Nos empezaron a escribir familias desesperadas contándonos que tienen una hija y no saben cómo ayudarla. Padres preguntándonos experiencias, y también tirándonos data. Nuestra bajada no es “¡Amá tu mancha!”, sino hacé lo que quieras con tu cuerpo. Si te la querés sacar, sácatela.

¿Incluyeron en el proyecto alguna mirada médica?

--Consultamos mucho a una médica que conocemos que es lo más: Silvina Jaime. Ella nos ayudó a hacer el proyecto de Ley. Con Luna lo que hacemos es hablar desde un lugar más social y político. La comunidad sigue creciendo, hay gente de México, Guatemala, España, de todos lados.

¿De qué manera funciona la página? Porque vi que hay fotografías de muchas personas que tienen la mancha.

--Sí, nos mandan fotos con sus historias personales y las subimos. Porque nosotras no queremos ser las protagonistas de la página. Ahora con los cuarenta mil trabajos que tiene cada una de las dos es difícil actualizar el contenido todo el tiempo, pero la comunidad está. Muchas veces nos mandan fotografías e historias de un primo, de un hijo, de un hermano. Las publicamos como las mandan y que le resuene a quien le resuene.

De la pasarela al set de filmación

Hablemos de la película Magic Farm. ¿Cómo te eligieron para ese papel?

--Llegué a Magic Farm en un acto de desesperación por querer actuar. Un día dije, "Bueno, le voy a mandar un mensaje a todos los directores de casting de películas, productores”. Me hice un listado entero de 1500 Instagram y les mandé un mensaje, cara dura total. Porque me pasa que al no tener a nadie cercano a ese mundo siento que siempre llego como… un poco tarde, o algo así. A mí no es que me llevaron de chiquita a lo de Nora Moseinco o a lo de Hugo Midón. Fui encontrando mi camino muy de a poco. Y a los castings de actuación nunca llegaba porque no tenía representante.

¿De qué manera te presentaste frente a esas productoras?

--Me armé un perfil con un reel hecho de fragmentos de cortos de facultades que había hecho. Y les puse en el mensaje que me costaba mucho llegar a castings porque no tengo representantes, pero si en algún momento hay uno que me avisen y voy. Algunos me respondieron, otros ni vieron el mensaje. Hasta que un día me escriben por whatsapp. Katia me dice “Tenemos un casting en inglés, ¿te animás a hacerlo?”. Yo le dije que si era para interpretar a una inglesa no estaba capacitada, pero podía aprender lo que sea.

En Magic Farm hablás muy bien inglés...

--Porque le metí un entrenamiento con mi mejor amiga, la tenía ahí a ella como una radio. Tuve dos días para estudiar cuatro páginas, justo esa escena final donde nos estamos besando con el yanqui. Justo me habían aconsejado en una clase que vayamos a todos los castings como entrenamiento, para sacarnos el miedo. Y fui sin expectativas, sobre todo por el idioma. Al mes me llamaron para decirme que le gustó mucho mi casting a la directora y estaba preseleccionada. Yo ya estaba como si hubiera ganado un mundial… que mi casting haya llegado a una directora de cine y que le haya gustado, yo ya estaba tipo ‘cerrame el estadio’. A las dos semanas me dicen si me pueden llamar, yo estaba en el supermercado. Corrí hasta casa a esperar el llamado, pensé que era para decirme que no quedaba. Ya me había mentalizado para tirarme a llorar en el piso. Pero me dijeron “La directora te quiere a vos, quedaste, quieres que seas Manchi”. Y me tiré al piso y lloré, pero de felicidad. Me enteré en julio que quedé y fui a grabar en septiembre. Tuve agosto solo para prepararme. Fue mi primer papel en cine.

¿Y qué sentiste cuando en el estreno te viste actuar en la película?

--Era mi peor terror, trabajé mucho en terapia. Porque hasta que no me vi no era consciente de cómo hice mi trabajo, de cómo actué. Y tenía miedo de que sea mi primera y última función. Lo bueno es que yo la vi por primera vez cuando se estrenó en Sundance. La producción de la película me llevó al festival. Y fue bárbaro que no haya nadie de mi familia, de mis amigos, nada. Pero cuando la vi, me gustó. Después la película estuvo en el Bafici y vi que la gente se reía y sentí alivio. Soy muy perfeccionista.

¿Qué recordás del rodaje?

--Había un equipo yanqui, uno argentino y otro de España. Diferentes culturas haciendo cine.

¿En qué lugar de la Argentina filmaron Magic Farm?

--En San Antonio Areco y Villa Lía. El rodaje duró un mes, yo estuve tres semanas. Podía ir y volver, pero yo preferí quedarme y ver cómo filmaban todo.

Protagonizás una escena muy erótica en la película. ¿Cómo fue actuarla?

--Al actor Alex Wolff, el que hace de Jeff en la película, lo conozco la misma noche que grababamos la última escena. Y yo me lo tenía que chapar, le tenía que tocar la pija…entonces yo pedí hablar con él, no sé, cinco minutos al menos. Decirle algo, "Hi, how are you?”.

Vos ya lo conocías porque él es muy famoso.

--Sí, lo conocía de la televisión, porque de chica lo miraba en Nickelodeon a Alex. El hizo con su hermano por el 2007 una serie para niños, The Naked Brothers Band. Pero no lo conocía en persona, en vivo, para trabajar. Era mi primera experiencia y me tocaba con un chabon de Hollywood, ¿entendés? Cenamos con Alex y fue un buena onda total, me hizo chistes al toque. Él improvisaba mucho en nuestra escena, pero me tiraba los pies. Hubo algo muy natural y una química real, la directora nos dio mucha libertad para actuar.

Hay un detalle muy importante en tu personaje de Magic Farm: la mancha nunca es un tema. Manchi es una chica que desea y es deseada, muy segura de sí misma.

--Sí, este personaje me cambió un poco la vida por varias cosas. Primero porque tengo más escenas que las que había tenido antes. Pero sobre todo porque para interpretar a Manchi me eligieron por cómo actúo. Y además de eso no me pidieron que me tape la mancha. Por ejemplo, una vez en un corto me pasó que me digan "Parece un golpe, entonces te la vamos a tapar”. Cosas de la vida. En cambio, en Magic Farm me eligieron para un personaje que tiene sexo, que hace contenido erótico, tiene un Only Fans. Me ubicaron en un lugar que a mi me costó toda una vida imaginarme. La Cami erótica, la Cami deseada…De chica creía que los chicos no iban a gustar de mí. Y esta película me abrió un mundo de posibilidades, en particular que no necesariamente se tenga que hablar del tema, explicando todo. Simplemente no es un problema la mancha.