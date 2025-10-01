Las redes móviles volvieron a funcionar el miércoles en varias provincias de Afganistán, incluida la capital Kabul, 48 horas después de que las autoridades talibanas hubiesen decidido suspender todas las telecomunicaciones del país, tanto para internet como para llamados con celular, para prevenir "vicios" asociados a la interpretación extrema y fuera de época de El Corán que tiene el grupo que gobierna el país.

Periodistas de AFP informaron que también ya había señal otra vez perteneciente a varios operadores móviles en las provincias de Kandahar, Khost, Ghazni y Herat. Por la noche, cientos de afganos salieron a las calles de Kabul, donde resonaban las bocinas de celebración.

Sohrab Ahmadi, un repartidor de 26 años, contó que había perdido dos días de trabajo al no poder contactar con sus clientes a través de las aplicaciones con las que trabaja. "La ciudad vuelve a estar viva", comentó Mohamad Tawab Farooqi, gerente de un restaurante de la capital.

Una mujer, que pidió el anonimato, manifestó su alegría porque, con la vuelta de la conexión, podía retomar los cursos a distancia en un país cuyo gobierno no permite que las mujeres estudien más allá de la primaria. "Estoy tan aliviada. Respiro de nuevo. Las clases en línea son la única esperanza que les queda a las jóvenes afganas", comentó. La confusión se apoderó del país el lunes por la noche, cuando el servicio de telefonía móvil e internet se interrumpieron. La mayoría de los negocios se paralizó, incluidos bancos, oficinas de correos y mercados, mientras que los hospitales tuvieron que funcionar sin acceso a los historiales de pacientes.

El masivo corte se produjo semanas después de que el gobierno comenzara a cortar las conexiones de internet de alta velocidad en algunas provincias para evitar el "vicio", por orden del líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada. Es la primera vez desde que los talibanes --regresados al poder en 2021-- generan un apagón de las telecomunicaciones de este calibre en el país. De momento, el gobierno talibán no hizo ningún comentario al respecto.