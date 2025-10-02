“Sigo siendo absoluta y profundamente peronista, no se confundan” dice y ríe Marian Farías Gómez. Tiene sentido el chiste, porque ha sido una de las convocadas para abrir Florecer en Canciones, un ciclo de conciertos en homenaje durante el año del nonagésimo aniversario del natalicio de Mercedes Sosa, que justamente tendrá por lugar la histórica casona del Comité Central del Partido Comunista (Entre Ríos 1039). “Dije que sí por Mercedes, y porque no voy a dejar de reconocer a grandes adherentes a ese partido como fueron ella, Hamlet Lima Quintana o Armando Tejada Gómez con los que siempre estuve lado a lado, trabajando en esto de la cultura popular. Además, se trata de un ciclo con artistas de diferentes ideologías para ver la unión de los que estamos del lado del pueblo”, detalla Marian, que abrirá el ciclo de conciertos junto a Patricia Malanca -acompañadas ambas por Miguel Barci en guitarra y Julio Locatelli en bandoneón- el viernes 4 de octubre a las 20 en la flamante Sala Arnedo.

Ambas planean para la cita reactivar el espectáculo Tangos de ayer, tangos de hoy, en el que la primera versiona tangos tradicionales, y Malanca los actuales. “Cada una hará su repertorio –yo tal vez sume a los tangos una versión de “La añera”- y juntas vamos a cantar un tema de Eladia Blázquez, que no era ni PC ni peronista, pero sí una gran compositora. Hablo de una canción que es un símbolo en estos momentos: 'A pesar de todo'”. “Sí, y transitar la sala por donde están los objetos de Mercedes agrega un inmenso patrimonio cultural que duplica la magia de la propuesta”, se suma Malanca, volviendo sobre la figura de la “Negra”.

“No alcanzan los homenajes a Mercedes para retribuir su aporte a la cultura argentina”, asegura la cantautora nacida en Avellaneda. “Desde su pensamiento, su militancia y su trayectoria artística llena de momentos icónicos será ella un faro eterno para quienes transitamos contraculturalmente esta época de mundo atomizado y egoísta. Su voz de leche tibia que arrulla los corazones del país es el tesoro escondido que riega y late en el medio del suelo argentino. Es por eso que hay que florecer cada vez que se pueda en las canciones de Mercedes, para hacer un ejercicio de emotividad, recuperar un poco la inocencia y combatir la tendencia al descreimiento general”.

Todo estará salpicado e intercalado por intervenciones de actores, poetas, pensadores y periodistas, como Ingrid Pellicori, Stella Calloni, Felipe Lima y Raúl Rizzo, entre otros y otras. Los conciertos seguirán los tres restantes sábados de octubre, siempre a la misma hora y en el mismo lugar. El sábado 11, por caso, cantará Mónica Abraham acompañada por el guitarrista Jorge Luis “Pipi” Giuliano, mientras que a la semana siguiente lo harán Edu Schmidt y Alexia Massholder.

“Homenajear a Mercedes es para mí un honor y sobre todo un reafirmar mi absoluto compromiso con sus convicciones artísticas y políticas, tan necesarias siempre”, sostiene Massholder, cantora, historiadora e investigadora fuertemente vinculada a la Fundación Mercedes Sosa, entidad que organiza el ciclo homenaje. “Hacer este evento, además, en un espacio en el que ella se reunió, debatió, celebró cumpleaños, y se nutrió del encuentro con tantos artistas maravillosos le da a este ciclo un adicional de mística que me resulta maravillosa”. La histórica casona porteña donde se desarrollarán los recitales fue construida por la familia Pini, creadora de la histórica bebida Pineral, y en 1952 pasó a manos de PC. “Tiene una historia llena de datos increíbles que también compartiremos en el ciclo”, informa Massholder.

El ciclo cerrará el sábado 25 de octubre con la actuación de Laura Albarracín. Tiene en carpeta poner su voz a disposición de “Canción del derrumbe indio”, gema autóctona concebida por Fernando Figueredo Iramain, que se transformó en todo un símbolo cuando Mercedes la cantó durante aquel legendario debut en el Festival de Cosquín, el 31 de enero de 1965, presentada por Jorge Cafrune. Secundada por la guitarra de Pedro Furio y con María de los Ángeles “Chiqui” Ledesma como invitada, la cantante encarará también “Chacarera del '55”, gema telúrica, de bien adentro, nacida en “El 55”, un bar de Tucumán, con letra de José Antonio “Pepe” Núñez y música de Rafael Núñez.

Otra de las piezas con que Albarracín clausurará el ciclo es “Mi canto es distancia”, de Rafael Paeta y Oscar Matus, cuyo motivo de elección explica ella. “Es una historia especialmente sensible”, define. “Resulta que para un homenaje a Mercedes Sosa al que me invitaron tuve que hacer la selección de temas y para eso le pedí ayuda a Fabián, su hijo. Él fue quien me contó que la letra se la pidieron al poeta Paeta, para que hablara como si fuera Mercedes y que el destinatario de esas palabras fuera su hijo, respecto a su vida cantora”.

El cuarto tema elegido por Albarracín es “Peoncito de estancia” de Linares Cardozo. “Es importante que se activen espacios como esta casa en un contexto como este, en el que la actividad musical está complicada por la cantidad de centros culturales que vienen cerrando desde 2015”, observa atinada Albarracín. “En la actualidad, es difícil convocar porque la gente no tiene plata para las cosas fundamentales de su vida cotidiana, pero observo que en nuestro país, a pesar de todo y para atravesar todos estos males, los proyectos musicales independientes, los grupos autogestionados, las obras de teatro y toda posibilidad de expresión no solo persisten sino que crecen con más fuerza… la cultura popular se convierte en una herramienta de resistencia”, cierra Ledesma.