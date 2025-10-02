Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en el gremio COAD, llevarán a cabo este jueves un paro de 24 horas en protesta contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue decidida en una votación en la que participó el 88% de los docentes y tiene como objetivo presionar a los senadores para que rechacen el veto durante la sesión que se celebrará en el Senado de la Nación. La jornada de lucha comenzará a las 11 con una concentración en la Plaza San Martín de Rosario, donde también se realizarán clases públicas a las 14 y y tambien a las 15 hs.

La jornada de lucha, que cuenta con el apoyo del movimiento estudiantil, organizaciones sindicales y la comunidad en general, se enmarca en el debate sobre el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aprobación había sido un logro significativo para la educación pública. Sin embargo, el veto de Milei a esta ley generó un fuerte rechazo en la sociedad, especialmente en los sectores vinculados a la educación.

En este contexto, Federico Gayoso, Secretario General de COAD, destacó “profundizamos la lucha y hacemos fuerza en las calles para que los senadores escuchen el grito de todos los argentinos. La universidad pública y gratuita es un derecho de todo el pueblo argentino, y debemos garantizar que este veto sea rechazado”.

A lo largo de la jornada, se llevarán a cabo dos clases públicas en la Plaza San Martín. A las 14, el economista Gustavo García Zanotti analizará el impacto de la Ley de Financiamiento Universitario en el contexto de la política fiscal del gobierno liberal.

A las 15, se realizará una clase con la participación de colectivos de trabajadores y jubilados, entre los cuales estarán los de ATE, SIPRUS, FREJEL y COAD, quienes compartirán sus perspectivas sobre cómo continuar la lucha en defensa de los derechos laborales y sociales.

En ese marco, Gayoso expresó que, aunque el resultado del veto es incierto, “la lucha continuará”. De hecho, el secretario de COAD aseguró que, más allá de la votación del Senado, la presión sobre el gobierno se mantendrá, dado que este ya ha mostrado resistencia a cumplir con las leyes y asignar los recursos necesarios para la educación y otras áreas sociales. Además, remarcó que "el gobierno demostró una constante tendencia a gobernar por decreto y vetar leyes clave que fueron aprobadas por el Congreso".

Finalmente, Gayoso advirtió sobre la posibilidad de consecuencias judiciales y políticas si el gobierno persiste en su actitud de no cumplir con las leyes aprobadas. “Estamos ante un gobierno que no respeta la constitución ni las leyes”, concluyó.