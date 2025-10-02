Los padres de un un adolescente de 16 años que se suicidó en el distrito de California en abril de este año iniciaron una demanda contra la empresa Open AI. La IA le habría explicado a su usuario cómo se hacía el nudo en una cuerda para ahorcarse.

El adolescente sólo se comunicaba con el chatbot. Lo consideraba su único amigo y en pocos meses se convirtió en su único interlocutor. Adam comenzó a pedir información sobre formas de suicidarse y a sacarse fotos cuando se autolesionaba. El chat también lo ayudó a ocultar a sus padres episodios de pánico y angustia.

Argentina, septiembre de 2025. Tres jóvenes mujeres son asesinadas y las escenas de crueldad de este crimen fueron filmadas y enviadas vía Instagram a algunos instagrameros.

La democracia, el libre albedrío, el espacio de intimidad adquirió un formato de algoritmo, inmediatez y texto acotado. En este sentido, la narrativa y el encuentro fueron relegados a una función conectora o titularizada antes que argumentativa, descriptiva o histórica.

Las redes sociales y las plataformas digitales comenzaron a funcionar como una válvula de escape para muchas broncas y pulsiones destructivas, especialmente para aquellos que llevan vidas en la margen o afuera, o con graves dificultades de comunicación y experimentan su existencia en un continuum sacrificial sin horizonte. La respuesta fue apropiarse de un mundo online en el cual podían ser protagonistas y provocadores. Generan una legalidad oculta que les permite utilizar las redes de distintas formas: suicidios, amenazas, bullying, etc., que estimulan una interacción endogámica, cerrada, con discursos hegemónicos y vacíos. El idioma de la furia.

Se produjo la sustitución de las plazas, las esquinas del barrio que posibilitaban la socialización entre pares y otras formas de transmisión y agrupamiento cultural. El afuera como posibilidad de encuentro.

Desde el punto de vista político, la proliferación de plataformas, redes y artefactos subrayan la existencia individual y la fragmentación social. La información en tiempo real se convierte de esta forma en un producto de consumo vacío, una mercancía. Y de alguna manera la confirmación de un sentimiento de caos generalizado.

Si el “afuera” es inseguro, territorio vaciado, fabriquemos un mundo alternativo dentro de nuestras casas y con la virtualidad. Se crean grandes “usinas de opinión” que exportan técnicas de persuasión y de comunicación falsas y sofisticadas como las fake news o mentiras verdaderas, se viralizan teorías conspirativas que no hace mucho tiempo hubieran sido consideradas retrógradas y vergonzantes.

Aldous Huxley, en su obra Un mundo feliz, nos advierte: "La mayoría de los hombres y mujeres crecerán amando su servidumbre y nunca soñarán con la revolución“. Una sociedad distópica, basada en la unidad, el orden y el control social para garantizar la felicidad artificial... Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Esta profecía escribía Huxley en 1932.

Hoy nos enfrentamos a pautas culturales que se volvieron inactuales frente a las exigencias de una dinámica tecnosocial que no tiene un correlato institucional. Proliferan situaciones ilógicas y divergentes que al no contar con la referencia de experiencias anteriores invitaron a los más jóvenes a desarrollar saberes, estrategias y formas expresivas acordes a las nuevas pautas tecnosociales.

Los adolescentes se fueron desafectando masivamente del orden social de los adultos, cuya gravitación disminuye con el avance tecnológico y la modernidad. Muchos adultos se replegaron sobre lo conocido y sostienen modelos que no resisten la fugacidad de la red. La voracidad propia del capital busca su reproducción sin limite ético y el dinero y el negocio es su única ley.

Dada esta realidad, hay que plantarse frente al idioma de la crueldad, disputar el lugar con la producción de imágenes y palabras que de algún modo rasguen o hagan estallar lo homogéneo e inhumano de la política libertaria y sus aparatos tecnológicos.

Alojar, transmitir, rememorar, proponer. Narración, relato y pensamiento frente al grito y la falta de palabra.

Monika Arredondo es psicoanalista y analista institucional.

Bibliografia de consulta:

Aldous Huxley: “Un mundo feliz”.

Oscar Sotolano: “La inteligencia Artificial”.

Reportaje en Página12 a Maria Pia López.