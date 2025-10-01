Según el Gobierno nacional, la recaudación nacional bajó en 1,5 billones porque el año pasado obtuvieron ingresos extraordinarios. Sin embargo, la quita de las retenciones al agro -que benefició sólo a un grupo de exportadoras- explica el agujero fiscal: en septiembre, los recursos tributarios crecieron menos que la inflación y se desplomaron 10 por ciento en términos reales. "Esta diferencia se originó en la baja de 5 de los 11 diferentes tipos de recursos tributarios, que no lograron ser compensados por los 6 restantes", explicaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iearaf).

La percepción por derechos de exportación se redujo 21 por ciento el mes pasado, de acuerdo a los datos publicados por ARCA este miércoles. La eliminación temporal del tributo, que duró apenas tres días, generó una merma de 150.000 millones de pesos en los recursos del Estado.

"Es un ciclo recesivo: menos actividad, menos recaudación, más ajuste, menos trabajo, menos ingresos para las familias, menos consumo. No hay UNA medida para dar vuelta esta rueda. La misma película, vista por lo menos 3 veces", publicó en X Raúl Sánchez, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico, UBA.

Otro factor que influyó en el indicador fueron los ingresos extraordinarios de 2024 por el adelanto del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp): se retrajo 92,5 por ciento interanual. El sistema -que contempla una reducción de la alícuota a los ricos- exigía un pago inicial de 75 por ciento por los bienes no regularizados. "Si se excluye, la variación real interanual sería negativa por 2 por ciento", informó el Iearaf.

El impuesto PAIS también explica el derrotero de las cuentas públicas. Su eliminación implicó la pérdida de 500.000 millones de pesos. "En orden de magnitud, le sigue derechos de exportación con 150.000 millones de pesos e impuestos internos coparticipados con 118.000 millones de pesos (con bajas de ciertas alícuotas)", detalla el reporte del instituto especializado en el tema. Este último se derrumbó 34 por ciento.

"Como era previsible, la eliminación del impuesto PAIS está teniendo un impacto importante en la recaudación, siendo compensada por la dinámica de otros impuestos, como la seguridad social y combustibles. Si se excluye de la cuenta el impuesto PAIS, ya eliminado, la recolección de impuestos habría mejorado 6,5 por ciento. En efecto, se mantiene en igual nivel real que en los primeros 9 meses del año 2024, con una economía que muestra un aumento real de actividad en la comparación promedio", agrega Nadin Argañaraz, director del Iearaf.

Economía se excusa: "el problema es la elevada base de comparación con 2024 por el Reibp". En este caso sí, pero cuando los números les dan a favor no utilizan la relación con el año anterior cuyos números suelen ser muy bajos.

DGI, Aduana y Anses, las tres fuentes centrales de recaudación, sumaron 15,44 billones de pesos: 20,2 por ciento más que en septiembre del año anterior, mientras los precios escalaron 33,6 por ciento en la etapa analizada.

El IVA aportó 5,4 billones de pesos: es decir, en términos reales se retrajo 0,8 por ciento. El componente impositivo, relacionado con el consumo, subió apenas 32,6 por ciento.

Entre los impuestos que mejoraron performance se encuentran Derechos de importación (+33,8 por ciento), Impuestos a los combustibles (+25 por ciento) e Impuesto a los Débitos y Créditos Bancario, popularizado como impuesto al cheque (+4,6 por ciento).

Para sostener la narrativa del equilibrio fiscal, Milei deberá ajustar aún más el gasto pero ¿en qué sectores? De acuerdo con las últimas decisiones del Ejecutivo el dilema está resuelto: la motosierra parece activarse sólo contra la mayoría de la población, mientras unos pocos ven crecer sus patrimonios.



