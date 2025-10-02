”El mismo canto” se llama la producción especial que celebra la obra de Violeta Parra en la voz de Mercedes Sosa.

El concierto rescata las canciones de la chilena que Mercedes eligió para su repertorio, entre otras multiplicadas en las voces de Carla Gianinni, Paula Ferré, Chiqui Ledesma, Cecilia Gauna y Verónica Parodi, junto a la guitarra de Pedro Furió.

Será el viernes 3 de octubre, a las 21, en el teatro El Alambique de Villa Pueyrredón (Griveo 2350), en el marco del ciclo La canción es urgente.









"La palabra poética, las canciones más emblemáticas que marcaron el camino de muchas generaciones y de la América profunda, se hilvanan en El mismo canto especialmente para este concierto", dicen las intérpretes. Y destacan que el ciclo en el que se presenta, que toma una canción de Teresa Parodi para su nombre La canción es urgente, ya lleva nueve años en el Teatro El Alambique.

* Entradas en Alternativa Teatral, o en la boletería del teatro.