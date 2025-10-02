El escándalo por los presuntos aportes ilegales a la campaña de José Luis Espert sumó un capítulo explosivo. El presidente del partido Unite, José Bonacci rompió el silencio en la 750 y apuntó directamente contra el actual candidato oficialista por su respuesta evasiva ante la denuncia de un supuesto pago de 200 mil dólares por parte del empresario detenido en Estados Unidos, Fred Machado.

“La cosa está mal, mal, mal. El presidente de arquero y atajando los penales que toda la defensa deja pasar y Espert mintiendo para salvarse ciertas zonas débiles de su cuerpo”, lanzó Bonacci. “Por ejemplo, ayer todos hubiésemos esperado que ante la pregunta de si había recibido 200 mil dólares que hubiese dicho un rotundo, definitivo, redondo y maravilloso no. Y no lo dijo. Actuó como un imputado, no como un candidato a diputado”.

El dirigente aseguró que se enteró del supuesto aporte ilegal recién este fin de semana, cuando el portal ElDiarioAR publicó la información. “La transferencia esa yo me enteré este domingo leyendo la nota. Es un hecho nuevo, surgido ahora. De ninguna manera yo sabía de eso. Nunca tuvimos aportes privados en la campaña”, afirmó.

Sin embargo, reveló un episodio que muestra cómo operaba el financiamiento electoral en ese espacio: “La única vez que me solicitaron justificar un aporte, eran 400 mil dólares en una cena donde los participantes no iban a pagar las entradas, sino a decir que iban a pagar las entradas. Era para justificarla en la contabilidad partidaria. Y yo me negué. Eran 18 millones de pesos. No fue Espert el que lo propuso, fueron los apoderados de la Ucedé, uno se llamaba Díaz de Córdoba”.

Consultado sobre el destino de esos fondos, Bonacci fue tajante: “No tengo ni idea después qué pasó con esa plata ni quiero saberlo. Como no era ni soy funcionario, y no había visto los 400 mil dólares, no estaba en capacidad de hacer una denuncia”. Y recordó que el mecanismo no era novedoso: “María Eugenia Vidal lo hizo en 2015, no lo inventaron ellos. Está en la causa de los aportantes truchos y es Heidi”.

A pesar de sus críticas, aclaró que no puede afirmar que Espert se haya quedado con dinero: “Yo no sé dónde fue la plata de Machado. No me consta que haya ido a los bolsillos de Espert. Sí puedo decir que nunca vi gastos por dos millones de dólares”.

Para Bonacci, la gravedad del caso se agrava por la reacción pública del candidato oficialista: “Más grave es que anoche Espert no sólo le mintió al periodista, a los que estamos escuchando, a los simpatizantes de La Libertad Avanza y a toda la Argentina. Hoy me mandó un periodista la declaración que hizo en el expediente y la declaración de los pilotos. Y dice que era todo responsabilidad del partido, pero los pilotos dicen que eran todas órdenes de él”.

Finalmente, el presidente de Unite sugirió que detrás del escándalo hay una maniobra política calculada: “Esto es una operación. Yo soy gordo, pero no soy el Gordo Dan, no soy boludo, respeto las operaciones. Las operaciones son moneda corriente de la política, no me voy a espantar. La diferencia es que puede haber mentirosas y algunas que no. En este caso, hay indicios de veracidad, por lo menos si confiamos en la justicia estadounidense. Y fue hecha en el momento preciso en cual se terminó de numerar la última boleta de la Provincia de Buenos Aires. Por más que renunciara, no hay manera física de reemplazar 15 millones de boletas. Se hizo en un momento donde era un punto de no retorno”.

"El reencuentro de una vieja fatalidad"

El periodista acreditado en Casa Rosada y el Congreso, Claudio Mardones, aportó contexto sobre cómo se vive el caso Espert en el poder político. “En Casa Rosada para muchos es el reencuentro de una vieja fatalidad porque parte de esto que sucedió es un secreto a voces”, explicó.

"Hay un proceso histórico asociado a la fórmula que lo llevó a Javier Milei a la presidencia donde su punto experimental es la candidatura presidencial de José Luis Espert en 2019”, recordó.

“En 2021 cuando detienen a Fred Machado hizo eclosionar al frente político. Si desde aquel momento le pedían explicaciones, cómo puede ser que esta nueva información no pueda explicar si recibió esa plata o no. Espert busca desligarse de la ayuda de Fred Machado, como del uso del avión, como también de la camioneta Grand Cherokee”, dijo.

Pero lo más relevante -según el periodista- es que el caso inquieta puertas adentro del Gobierno. “En el Gobierno la preocupación la expresó dos veces la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. No está hablando por ella sola, está expresando a un sector del Gobierno que se ve muy interesado en que Espert dé explicaciones”.

¿Qué pasa si se baja el cabeza lista?

También en declaraciones a la 750, el abogado y magíster en Derecho electoral, Alejadro Trujillo, recordó un antecedente de renuncia a la primera candidatura en una elección nacional legislativa. Fue en el año 2015, cuando el periodista deportivo Fernando Niembro fue elegido, tras disputar las primarias con las listas de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, como candidato a diputado nacional y cabeza de lista de la Alianza Cambiemos. Previo a las elecciones el periodista fue acusado de sobrefacturar al Estado a través de una productora de nombre La Usina y Niembro finalmente declinó la candidatura.

"Eso sucede porque nuestro país no vota candidatos, vota listas de candidatos, lo que se oficializa es la lista y uno puede renunciar a la lista y la lista subsiste", explicó Trujillo. "Habrá lo que se llama corrimiento, pero no hay que modificar nada, hay que informar a la población pero eso es ya una responsabilidad de su partido", agregó.

Con la supresión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en febrero del corriente año, los partidos tienen la potestad de decidir los candidatos por voluntad partidaria, con lo cual, las candidaturas no están consagradas por la Justicia Electoral. "Entones, por la voluntad partidaria se pueden modificar listas, no se puede agregar a nadie que no haya sido oficializado, pero se puede aceptar la renuncia aunque el partido no puede forzarla", advirtió.