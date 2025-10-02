Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas estadounidenses revela que Stephen King es el autor con más probabilidades de ser censurado, y el país se encuentra dividido entre los estados que restringen activamente las obras y aquellos que intentan limitar o eliminar las prohibiciones.

El informe "Prohibidos en EE. UU." de PEN America, organización para la protección de la libertad de expresión, registra más de 6.800 casos de libros retirados temporal o permanentemente durante el curso escolar 2024-2025. Esta nueva cifra es inferior a las más de 10.000 del curso 2023-24, pero sigue estando muy por encima de los niveles de hace unos años, cuando PEN ni siquiera consideró necesario elaborar un informe.

Alrededor del 80% de estas prohibiciones se originaron en tan solo tres estados que han promulgado o intentado promulgar leyes que exigen la retirada de libros considerados objetables: Florida, Texas y Tennessee. Mientras tanto, PEN encontró pocos o ningún caso de retirada en varios otros estados, entre ellos Illinois, Maryland y Nueva Jersey, entre aquellos con leyes que limitan la autoridad de las bibliotecas escolares y públicas para retirar libros.

Los libros de King fueron censurados 206 veces, según PEN, y Carrie y The Stand se encuentran entre las 87 obras afectadas. La obra más prohibida, de autores en general, fue el clásico distópico de Anthony Burgess de la década de 1960, La Naranja Mecánica. Otros libros y autores que enfrentan extensas restricciones incluyen Sold de Patricia McCormick, Forever de Judy Blume y Breathless de Jennifer Niven, además de numerosas obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Las razones que se suelen citar para retirar un libro incluyen temas LGBTQ+, representaciones raciales y pasajes con violencia y violencia sexual. Una tendencia en curso que, según PEN, sólo se ha intensificado: miles de libros fueron retirados de los estantes en previsión de presiones comunitarias, políticas o legales, en lugar de como respuesta a una amenaza directa.



