El prestigioso cineasta británico Asif Kapadia, galardonado con el Oscar por su documental Amy -sobre la cantante Amy Winehouse-, fue distinguido el miércoles por la noche con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Fue en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, más conocido como FIC.UBA. Luego del evento, habló con Página/12 sobre sus sensaciones: "Para mí es un honor increíble. Soy de Londres, no hablo ni siquiera español, y al ver quiénes eran las otras dos personas que me acompañaron, los otros dos doctores Honoris Causa que estaban al lado mío, realmente siento que es un privilegio. Me siento muy orgulloso y muy feliz".

El realizador se refería a la legendaria Graciela Borges y al prestigioso artista plástico y diseñador argentino Juan Gatti, también flamantes Honoris Causa de la UBA. "Yo ya había venido a la Argentina para poder filmar el documental Diego Maradona, y me da la sensación de que lo que filmé estuvo bien, fue correcto. A los argentinos la película les gustó porque a ustedes les gusta Diego Maradona y si ésta es la reacción significa que realmente hice bien filmándolo", completó el realizador.

Nacido en Londres en 1972 y de raíces indias, Kapadia ha construido una obra singular a partir del uso exclusivo de imágenes de archivo. Sus películas Senna (2010), Amy (2015) y Diego Maradona (2019) le valieron un reconocimiento internacional, así como los premios de la Academia, BAFTA y Grammy. En el marco del evento, Kapadia brindará este viernes 3 a las 19 una clase magistral en el Aula Magna del Pabellón III de Ciudad Universitaria, sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), con inscripción gratuita previa. Por otro lado, el realizador presentará por primera vez en la Argentina su más reciente creación: 2073, una propuesta innovadora que combina ciencia ficción y documental para retratar un futuro distópico atravesado por el autoritarismo y la crisis ambiental.

La película está inspirada en el cortometraje experimental francés La jetée, del género de ciencia ficción, dirigido por Chris Marker y estrenado en 1962, sobre un viajero en el tiempo que arriesga su vida para cambiar el curso de la historia y salvar el futuro de la Humanidad. La proyección de 2073 irá acompañada por una retrospectiva de los documentales y ficciones de Kapadia (ver aparte) durante los siete días del FIC.UBA.

"Vi La jetée cuando era muy joven y estudiante allá por 1992. Y desde entonces, esta película me ha quedado dando vueltas en la mente. Siempre la consideré", cuenta Kapadia. "Cuando hago un film siempre intento pensar en el género en el que quiero hacerlo porque me da algunas reglas para trabajar. Con 2073 quería hacer algo diferente. Quería experimentar. Mi origen es en la ficción y en el drama. Y luego hice documentales como Senna, Amy y Diego Maradona", relata. "Lo que busqué de La jetée fue una estructura y un concepto porque me parece que La Jetée es una película genial. Realmente es de un genio sorprendente. A través de la fotografía, La jetée nos hace un viaje en el tiempo. Es una película que ha motivado y ha inspirado tanto a Terminator como a Volver al futuro, y todas las películas de Christopher Nolan tienen este concepto de viaje en el tiempo a través de la fotografía. Entonces, me pregunté: '¿Puedo con esta idea hacerlo a partir del archivo? ¿Archivo como noticias, como TikTok, Twitter y buscar que sea también desde el futuro?'. Entonces, ya que La jetée hace este viaje en el tiempo con la fotografía, ¿puedo hacerlo yo con material de archivo? Y tengo una última cosa. En La jetée hay un personaje que es testigo de su propia muerte, y no se da cuenta hasta el final de la película. Y para mí, esa es una metáfora de lo que estamos viviendo en este momento", completa el realizador británico.

Samantha Morton en 2073.





2073 empieza como una película distópica ambientada en un oscuro futuro en el que la humanidad vive sumida en un estado de emergencia constante. La protagonista, interpretada por Samantha Morton, se mueve en un mundo dominado por la tecnología que hace prácticamente imposible la supervivencia diaria.

-Hablando justamente de lo que se está viviendo en este momento, ¿la intención era que 2073 funcione como advertencia de un futuro desolador?

-Exactamente, sí. Lo que tiene la película es real. Todo lo que genera más miedo, todo lo que nos da esas sensaciones es real: la política del mundo, la violencia que se está viviendo, el desastre climático, la destrucción de las libertades son hechos. Lo único que creé fue el drama. Las películas normalmente arman las imágenes del futuro desolador o de los momentos duros con efectos especiales y demás. Yo hice al revés: solo creé el drama, pero el resto es todo real. Son partes de archivos de los últimos diez años.

-¿Tu idea con 2073 fue mostrar dos visiones coexistiendo: una distopía para los pobres y un futuro brillante para los ricos?

-Sí. En pocas palabras, es realmente esa coexistencia. La idea es que, en realidad, ya estamos viviendo de esta manera. Solo que va a empeorar en el futuro. Lo que quise mostrar con mi idea es que la superficie está controlada por los militares, por las milicias, por la policía. Debajo del suelo se encuentra la gente ordinaria, la gente común viviendo, coexistiendo. Y muy por encima, por encima de la polución, de la suciedad, están los súper ricos en estas especies de nubes, que viven en helicópteros, naves espaciales, con esta situación muy por encima de los demás. Esto es lo que ya está pasando. Lo representé de manera metafórica, pero realmente es algo que ya está pasando y que va a ir empeorando. A no ser que ahora hagamos algo al respecto. Mi idea al principio era proyectar de aquí a 50 años, entendiendo que puede cambiar si las personas hacemos algo en este momento. Lo que se ve sobre personas bajo tierra es realmente lo que está sucediendo ahora. Son imágenes tomadas de Turquía, Nueva York, Hungría, del este de Europa, de América Latina. Hay mucha gente que está viviendo debajo de la tierra porque es más seguro, tienen acceso al agua, tienen acceso a la red eléctrica. Entonces, este concepto de vivir por fuera del sistema ya está sucediendo hoy en día. Sucede en Ucrania, sucede en Palestina. Y sabemos que hoy por hoy los mega ricos son los que viven de la tecnología. Son los dueños de la tecnología y viven como dioses.

-Justamente nombraste a Palestina y en el documental hay imágenes reales de Gaza. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo actualmente en la región?

-Es un genocidio. No es una opinión. Es realmente lo que es. La ONU lo dice y muchísimas organizaciones más. Toda organización de derechos humanos dice que es un genocidio y es lo que está sucediendo. Hay personas a las que están matando y no entiendo por qué los gobiernos no están haciendo nada al respecto. La gente está shockeada, está asombrada y se siente impotente, incapaz de hacer algo al respecto. Creo que la película es también un pedido de ayuda. Es un llanto, un grito buscando ayuda. Y nos preguntamos por qué no hay ninguna acción para detenerlo. Nadie lo detiene. Otra cuestión que la película intenta mostrar es lo sencillo que es deshumanizar a las personas, cómo se pueden deshumanizar tanto. Cuando se ve que periodistas y personas ordinarias son asesinadas no sucede nada para detenerlo. Nadie dice nada, nadie hace nada al respecto "porque está tan distante y como es tan lejos, no es mi problema". Pero esta tecnología va a llegar a nosotros. Y lo que están haciendo es experimentar. Ahora están experimentando en Palestina y están vendiendo la tecnología para que los distintos gobiernos puedan hacértelo a vos. Ya me lo están haciendo a mí en el Reino Unido.

-Da miedo.

-Este es un momento muy aterrador del mundo, el que estamos viviendo. Creo que también un punto muy importante es la destrucción climática que se está dando alrededor del mundo. En la película no hay luz de sol, no hay siquiera un rayo de sol. La luz es porque hay fuego, explosiones, incendios. No hay nada de verde, no hay plantas, no hay insectos, no hay animales, no se ve nada de eso. Es la destrucción de la naturaleza. En la película se muestra la erosión de los derechos humanos, se muestra cómo toman el poder los dueños de la tecnología que estábamos hablando y la destrucción del ambiente. Hay otros documentales que se tratan solo sobre el clima, solo sobre política o solo sobre lo que está sucediendo en un país. Mi intención fue conectar todos esos puntos, unir todos estos puntos para que se vea que todo esto está sucediendo a la vez y que todos los grupos de acción que se preocupan por cada uno de los puntos busquen juntos un método, una manera de detener esto. Todos, porque está sucediendo en simultáneo. Mi investigación para poder hacer esta película fue hablar con cientos de expertos, de profesores, de científicos. Entrevisté también a muchísimos periodistas que saben al respecto y todos están preocupados.





-Lo que venís diciendo no se puede desligar del auge de las ultraderechas a nivel mundial. ¿Cómo analizas este fenómeno político?

-Cuando comencé esta película hace unos diez años, en Inglaterra se dio lo que se llamó el Brexit. Las personas del Reino Unido fueron a votar para salir de Europa, para separarse de Europa. Creo que las personas fueron engañadas para votar algo que empeoraría y que empeoró sus vidas. Mi familia es de la India, así que estoy muy al tanto de lo que está sucediendo con Narendra Modi (N.de la R.: político indio, miembro del Partido Popular Indio, que ejerce como primer ministro de la India desde el 26 de mayo de 2014). Una cuestión muy importante que quiero aclarar sobre Modi es que él se basó en el populismo a través de la división entre musulmanes e hindúes. Su manera de dividir a las personas fue esa y, a partir de este populismo de la división, es como ganó. Yo he trabajado también en Estados Unidos en el momento en que Donald Trump ganó las elecciones, he trabajado en Brasil, en Argentina, en Europa. Debido a mis películas he sido capaz de recorrer el mundo, de viajar mucho y ver cómo este surgimiento y este pico de las extremas derechas tiene que ver con la desinformación de las personas, ya no saben qué es real. Y a través de la tecnología se generan divisiones: está la mitad de un lado, la mitad del otro. Y en el medio de todo este lío aparecen líderes populistas que dicen que dicen: "Yo soy diferente, yo voy a arreglar todo esto". Y generan más distracciones. Así que lo que hice a través de la película fue mostrar la visión que tuve hace diez años, que cada vez se hace más y más real. Es muy interesante esta película, la gente necesita hablar cuando termina de verla. De hecho, cada vez que la presento dura más el tiempo de preguntas y respuestas que la película en sí misma.

-En relación a otras películas tuyas, abordaste figuras que fueron muy populares como Amy Winehouse, Diego Maradona y Ayrton Senna ¿Qué otras cosas tenían en común los tres?

-Pienso que son todos muy interesantes. Todos han sido, de alguna manera, antiestablishment, lucharon contra del sistema y ninguno de ellos ha sido el más exitoso: ni la cantante más exitosa, ni el conductor más exitoso, nada de eso, pero sí han sido personalidades muy interesantes. Y tampoco eran las más amadas, las más queridas. En Europa la verdad es que no todo el mundo amaba a Senna. Amy, definitivamente en el Reino Unido no era muy amada. Y en el Reino Unido, Diego Maradona no era el más querido. Creo que es muy interesante cambiar la percepción de ellos. Mientras más complicado es el personaje, mejor es la película.





La retrospectiva

Proyecciones de películas de Asif Kapadia (todas con entrada libre y gratuita):

* 2073. Estreno argentino: Jueves 2, 21.30 hs, Cine Cosmos.UBA. Presentada por su director. Lunes 6, 22 hs., Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

* Indian Tales: Viernes 3, 17.30 hs., FADU (Aula Magna). Martes 7, 14 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

* Wild West: Viernes 3, 17.30 hs., FADU (Aula Magna). Martes 7, 14 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

* The Sheep Thief: Viernes 3, 17.30 hs., FADU (Aula Magna). Martes 7, 14 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

* The Odyssey: Viernes 3, 17.30 hs., FADU (Aula Magna). Martes 7, 14 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

* Standard Operating Procedure: Viernes 3, 17.30 hs., FADU (Aula Magna). Martes 7, 14 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

* Amy: Viernes 3, 21.30 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2). Presentada por su director. Miércoles 8, 18.30 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).

* Federer: Los últimos doce días: Sábado 4, 16:30 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2) . Lunes 6, 14 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

* Diego Maradona: Sábado 4, 21 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 1). Presentada por su director. Miércoles 8, 14.30 hs., Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

* Creature: Martes 7, 14 hs., Cine Cosmos.UBA.

* Senna: Miércoles 8, 16 hs., Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).