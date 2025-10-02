“Yo no soy la mujer de nadie”, arremetió este jueves la concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. El mensaje está dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro, que se refirió de esa manera a la dirigente rosarina, durante el acto de lanzamiento de Provincias Unidas en Rosario. “Yo soy Caren Tepp, pero usted es Pullaro, es el gobernador de Milei”, respondió por medio de un video difundido en sus redes sociales. “Igualmente, no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos, nuestras ideas o nuestros sueños”, criticó la dirigente.

El frente Provincias Unidas presentó este miércoles en Rosario la lista de candidatos a diputados nacionales, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Con un acto en el salón Metropolitano, el gobernador Pullaro fue el protagonista del lanzamiento de la nómina oficialista, que estará encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO), y el diputado provincial del socialismo, Pablo Farías. En acuerdo con los gobernadores de Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, el espacio busca instalarse como una alternativa federal al gobierno de Javier Milei, pero también a la oferta electoral justicialista.

Parte de eso quedó en evidencia cuando tomó el micrófono para dar su discurso. “Tenemos un objetivo trascendente que es cambiar la República Argentina. Los extremos nos quieren hacer elegir entre los candidatos de Karina y de Cristina. Queremos demostrar que hay postulantes que defenderán los intereses de Santa Fe y el interior productivo”, dijo desde el escenario. “Hay un modelo, el kirchnerismo, que no vuelve nunca más. Pero hay otro modelo a superar, porque no alcanza con el equilibrio fiscal”, agregó.

Envalentonado con su discurso, Pullaro incluso se animó a anticipar que en 2027 el espacio Provincias Unidas “pondrá al próximo presidente” de la Argentina. Sin embargo, lo que cobró notoriedad este jueves fue la forma en que se refirió a Caren Tepp, una de las principales figuras que tiene la oposición en la competencia electoral de octubre en Santa Fe. “Está la mujer de Monteverde que quiere edulcorar al peronismo, pero detrás están Agustín Rossi y La Cámpora”, dijo el gobernador.

Las declaraciones de Pullaro refieren a la relación que mantiene Tepp con Juan Monteverde, también concejal de Ciudad Futura, con quien formó una familia. En las elecciones provinciales, Monteverde encabezó la lista de convencionales constituyentes del peronismo en la provincia, así como también la lista de concejales que se impuso como la más votada en junio.

La respuesta de Tepp

El mensaje no cayó bien en el peronismo, ni en la candidata, que este jueves salió a contestar por medio de un video publicado en sus redes sociales. “Yo no soy la mujer de nadie. Yo soy Caren Tepp, pero usted Pullaro, es el gobernador de Milei”, comenzó respondiendo la concejala rosarina. “Quiero recordarle, gobernador, que además de dirigente político, usted tiene un rol institucional. Su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de la provincia. Gobierne para los que lo votaron y para los que no lo votamos también”, agregó.

La respuesta está grabada desde un auto camino a la localidad de San Justo, donde la candidata del justicialismo participó de una serie de actividades de campaña, por el norte santafesino. “Igualmente, no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos, nuestras ideas o nuestros sueños”, siguió el mensaje. “Pero le digo algo: deje de subestimarnos, porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres que son las que hoy están sosteniendo lo que usted debería garantizar”, continuó.

Tepp aprovechó para cuestionar la gestión santafesina y remarcó que son las maestras las que “educan a nuestros hijos y usted castiga y persigue obligándolas a ir a trabajar aún estando enfermas”. La mención refiere al programa Asistencia Perfecta, que otorga un plus salarial a los y las docentes que no registran faltas durante el mes. La política, implementada con el objetivo de reducir el ausentismo, fue duramente cuestionada por los gremios docentes, que la definieron como un “presentismo encubierto”.

Luego, la dirigente siguió: “Son médicas y enfermeras las que cuidan a nuestros padres y abuelas a las que usted tiene con salarios de miseria. Son mujeres también las que en los barrios les ponen el hombro a la crisis y le están dando de comer a nuestros vecinos. Somos nosotras las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil”.

“Hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los doce partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei y también la suya, gobernador. Deje la campaña permanente y póngase a gobernar de una vez porque la gente está cansada de vivir tan mal. Déjenos a nosotros y a nosotras la tarea de pelear contra quienes tengamos que pelear”, expresó Tepp. “Una última cosa que le quiero decir: las causas del justicialismo no se edulcoran ni se matizan. Se levantan y se llevan como bandera a la victoria”, finalizó.