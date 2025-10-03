Dos policías fueron detenidos ayer en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido el 19 de septiembre en la fábrica PlastiTec, ubicada en Granadero Baigorria. Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los sospechosos simularon un allanamiento para sustraer una suma estimada entre 18 y 20 millones de pesos.

De acuerdo con la causa, tres hombres ingresaron a la planta de Malvinas al 2700 vestidos con uniformes, chalecos antibalas y armas de fuego. Mostraron una supuesta orden de allanamiento vinculada a una investigación por lavado de dinero. “Esa orden no existía”, confirmaron fuentes judiciales.

Dentro del predio, redujeron al dueño de la empresa, Javier, y a otra persona. “Cuando entramos a la oficina sabía que era un robo, pero no me podía resistir”, relató el empresario. Los asaltantes se llevaron una bolsa con dinero en efectivo y dejaron un formulario que imitaba una constancia de secuestro con membrete del MPA.

En las últimas horas, tras la pesquisa, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos agentes: uno perteneciente al Comando Radioeléctrico y otro a la Dirección de Asuntos Internos. En los allanamientos se secuestraron “prendas con características similares a las descriptas, armas de fuego y dinero en efectivo”, según precisó el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

En el dia de hoy la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, imputará a los detenidos en audiencia pública. “Aquellos que infrinjan la ley serán sancionados con medidas ejemplificadoras”, advirtió el Ministerio en un comunicado.

El relato de Javier, dueño de PlastiTec, sumó elementos previos al asalto. Denunció que antes del robo había recuperado una vivienda usurpada. “Tenía mi casa ocupada ilegalmente, después de luchar mucho tiempo en la Justicia, el 15 de septiembre se libró un oficio para desalojarla. Ese lunes se presentaron en mi casa y estuvieron todo el día para desalojar a esta gente que la estaba ocupando. Cuando ingresé, me encontré con que la casa estaba destruida”, relató y agregó que encontró restos de un ritual: “En la habitación de mi hija había un animal muerto. Las personas que ocuparon la casa son umbandas”, dijo. Según contó, tras el desalojo los ocupantes intentaron volver: “Luego de desalojarlas, a estas personas las encuentro a la noche tratando de entrar de nuevo por intermedio de las casas linderas. Ahí me amenazaron con que la iban a prender fuego”.

También aseguró haber sido detenido días antes por un procedimiento irregular: “Me retuvieron el documento, me bajaron violentamente de la camioneta y me empezaron a patear”. Según su versión, en ese momento tenía en el vehículo 20 millones de pesos que luego le fueron devueltos. “Llamaron a Asuntos Internos, encontraron el dinero y me lo devolvieron”, sostuvo.

Tras el asalto, Javier recibió la confirmación de que había policías detenidos. “Estos casos hay que denunciarlos para que la policía pueda depurarse. No todos son así, pero hay que terminar con esto”, afirmó.

El monto exacto del robo aún presenta diferencias: mientras que el MPA habla de 18 millones de pesos, el empresario asegura que eran 20. El caso continúa bajo investigación judicial.