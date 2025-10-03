Central viene de jugar su mejor partido del torneo y Ariel Holan no tiene motivos para meter mano en la formación que el domingo recibirá a River en el Gigante. Como única modficación, el entrenador canaya ordena la vuelta en el fondo de Facundo Mallo por el lesionado Carlos Quintana para el relevante partido de pasado mañana.

Quintana sufrió una fractura en el tobillo izquierdo en el partido en La Plata ante Gimnasia y Esgrima y no volverá a jugar por el resto de la temporada. Y como Juan Giménez, el otro zaguero central del plantel, también está marginado por lesión, Holan convocó al chico Ignacio Ovando para ser el zaguero suplente el domingo ante River. Porque Mallo recuperá su lugar en el once titular por Quintana. Esta será la única modificación para recibir al conjunto de Marcelo Gallardo, que anoche jugó con titulares por Copa Argentina ante Racing en el estadio canaya.

Los socios de Central agotaron ayer la reserva de lugar en populares para el juego con River y solo quedan disponibles plateas Cordiviola, Sector A, a 50 mil pesos. Se puede comprar en la plataforma de Deportick con cuota de septiembre paga.