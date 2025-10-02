Hasta este domingo, Chascomús volverá a convertirse en escenario de relatos, voces y memorias colectivas con una nueva edición de “Narrar Hoy”, el encuentro de narración oral que lleva diez entregas a nivel nacional y que por cuarta vez recala en la ciudad bonaerense. Durante cuatro días, distintos espacios culturales como el Teatro Municipal Brazzola, Casa de Casco, el Centro Cultural Vieja Estación, La Sala Casa Cultural, además de escuelas urbanas, rurales y plazas, serán sede de talleres, espectáculos y propuestas abiertas a toda la comunidad.

Este año, el encuentro suma un capítulo especial: la localidad vecina de Altamirano, en el partido de Brandsen, se incorpora por primera vez al circuito, ampliando la experiencia hacia otros territorios y públicos.

“Narrar Hoy” nació con el propósito de generar un intercambio virtuoso entre artistas profesionales, cuentacuentos espontáneos y amantes de las historias de distintas partes del país. La iniciativa busca difundir y alentar la narración oral, especialmente entre los más jóvenes, con formatos innovadores y atractivos que renueven el vínculo entre la palabra y la escucha.

La gestión está a cargo del colectivo Abremundos, que organiza el encuentro desde 2022 con la premisa de reunir elencos diversos y públicos heterogéneos. En esta edición, el proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Cultural, la Municipalidad de Chascomús, la articulación con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y también con acompañamiento del sector privado.

Entre los artistas invitados se destacan Sebastián Fernández, Nathaly Cruz, Daniel Hernández, Erica Brandauer, Fernanda Gómez, Graciela Mendoza, Andrea Aguirre, Julieta Spina, Pato Camino, Juliana Iriart, Limara Ukmar y Mariana Fernández, quienes desplegarán espectáculos, talleres y fogones de relatos.

El encuentro abrió ayer en Casa de Casco con propuestas para todas las edades. Se dictó el taller “El cuerpo que cuenta”, a cargo de Julieta Spina, hubo cuentos en el espacio con la librería rodante de “La Luna Compañía de Cuentos” y un cruce entre música y narración con Graciela Mendoza y Limara Ukmar.

El viernes desde las 14hs será el turno de “La textura sonora en los relatos”, taller que coordinará Graciela Mendoza, además de nuevas presentaciones de la librería rodante, cuentos para las infancias y, por la noche, “Sorginak”, espectáculo de narración oral de Cuentos en Fuga (Andrea Aguirre, Julieta Spina y Pato Camino), en el Teatro Brazzola.

El sábado habrá un taller matutino de Abremundos y, por la tarde, el espectáculo “En mi árbol crecen cuentos” de La Luna Compañía de Cuentos. La jornada cerrará con un Fogón de Historias, en el que diversos narradores compartirán relatos de saberes, seguido por una fiesta con música en vivo a cargo de El Trepamundos DJ.

Finalmente, el domingo la cita se trasladará a Altamirano con “Altamirano Cuenta", una jornada que reunirá narradores locales, música y una feria de artesanos en el predio del ferrocarril.