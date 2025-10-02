A pesar de los anuncios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del viaje que prepara Luis Caputo a Estados Unidos, el mercado volvió a marcar tensión este jueves. El riesgo país subió 34 puntos en la jornada y cerró en 1.264 unidades, mientras el dólar mayorista avanzó 1,5 pesos y terminó en 1.424,5. El oficial bajó 2 pesos, hasta 1454, y el CCL disminuyó hasta 1548. La cotización del mayorista acumula casi 100 pesos en lo que va de la semana, una dinámica que revela el cambio de escenario tras el final de la liquidación extraordinaria del agro. En paralelo, el riesgo país ya trepa más de 125 por ciento respecto del registro más bajo de enero, cuando había caído hasta 560 puntos.

La rueda estuvo signada por tres anuncios que marcaron el humor financiero del día. Primero, el mensaje de Bessent en redes sociales, que fue recibido de manera positiva y generó un rebote inmediato en el premarket, con subas para los bonos soberanos. Más tarde, el funcionario debió aclarar que no pondrá dinero de manera directa en la Argentina sino que ofrecerá una línea de swap, matiz que enfrió el entusiasmo y recortó buena parte de esa mejora inicial. Por último, volvió a generar expectativas la confirmación de que Caputo y parte de su equipo viajarán este viernes a Washington para reunirse con Bessent, novedad que el mercado interpretó como una señal política de respaldo en un momento sensible.

La dinámica cambiaria reflejó la presión creciente. Con el fin del ingreso adicional de divisas por la liquidación del agro, la oferta perdió fuerza y los operadores remarcaron que el Tesoro intervino con unos 300 millones de dólares alrededor de los 1425 pesos, un nivel al que en la city ya denominan “la banda de la banda”. Esa estrategia muestra que, más allá de los compromisos asumidos, el Gobierno insiste con mantener el dólar mayorista a raya al menos hasta las elecciones de octubre, incluso vendiendo divisas por fuera de las franjas acordadas. La contradicción aparece en la mirada del Fondo Monetario, que volvió a recomendar la acumulación de reservas como requisito para sostener el programa, en lugar de utilizarlas para intervenir a diario en el mercado.

El comportamiento de los bonos mostró con claridad esa secuencia. En la primera parte de la jornada se registraron subas significativas en respuesta al mensaje inicial de Bessent, con los Bonares y Globales entre los papeles más buscados. Sin embargo, la aclaración posterior redujo la magnitud de la mejora y dejó al cierre un panorama de precios dispares. Por último, ensayaron un rebote con la confirmación del viaje del ministro de economía Caputo a Estados Unidos. Analistas remarcaron que la recepción positiva a cualquier guiño externo revela la sensibilidad del mercado a señales de apoyo, pero también la velocidad con que esa reacción se diluye cuando surgen dudas sobre la consistencia del financiamiento.

En la plaza accionaria la tendencia fue similar, con avances para el sector energético que empujaron una leve mejora del Merval, aunque en el balance del mes el índice aún se mantiene en terreno negativo. En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron resultados mixtos: YPF y Telecom cerraron con alzas, mientras que los bancos terminaron con bajas, reflejo de un clima de cautela generalizado.

El Fondo Monetario, en paralelo, reiteró su apoyo a la Argentina, aunque insistió en la necesidad de acumular reservas y contar con respaldo político interno. La recomendación del organismo internacional se choca con la decisión del Gobierno de vender divisas para evitar un salto en la cotización oficial, una estrategia que prioriza la estabilidad cambiaria de corto plazo por encima del objetivo de fortalecer las arcas del Banco Central. En la práctica, los analistas advierten que ese dilema resume la tensión de fondo: la urgencia de llegar con calma a las urnas frente a la necesidad de preservar reservas para los meses siguientes.

El balance de la jornada fue de contrastes. Los anuncios dieron lugar a un arranque positivo, seguido por la corrección cuando se aclararon los alcances del swap, y un cierre marcado por la presión en el mercado cambiario. Con un riesgo país que se disparó más de 125 por ciento desde enero, un dólar mayorista que subió casi 100 pesos en apenas una semana y un mercado de bonos que reacciona con volatilidad a cada gesto externo, la fragilidad de fondo se mantiene como dato central de la coyuntura. En un escenario donde la política económica se lee en clave electoral, la estrategia de vender dólares para mantener la calma hasta octubre convive con advertencias del FMI y con expectativas devaluatorias cada vez más explícitas, que ponen en duda la sostenibilidad de ese camino una vez superado el calendario electoral



